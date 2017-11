Boom de autos desde Brasil profundiza el rojo comercial, aun con más exportación

El déficit comercial se profundizó en octubre y llegó a u$s 955 millones, 17,7 veces mayor que el mismo mes del año pasado, de acuerdo con los datos difundidos ayer por el Indec. En el décimo mes de 2017, el rojo había sido de u$s 54 millones.

Con los u$s 955 millones, octubre fue el segundo mes del año con mayor saldo negativo, resalta la consultora ACM.

Si bien las exportaciones crecieron un 10,8% interanual (el mayor crecimiento en lo que va del año) y llegaron a u$s 5241 millones, las importaciones lo hicieron a un mayor ritmo, un 29,5%, el máximo crecimiento en la comparación entre 2017 y 2016, hasta alcanzar los u$s 6196 millones.

"La balanza comercial se deteriora porque es el resultado de la entrada de capitales. Los dólares que entran, o se van a las reservas o salen vía balanza comercial o de servicios", sostuvo Fausto Spotorno, de OJF y Asociados.

De las ventas al exterior, las cantidades exportadas crecieron 12,4%, mientras que los precios de los bienes que la Argentina ofrece al resto del mundo cayeron 1,4%. "El promedio de importación mensual se acerca con estos valores a un nivel similar de 2012 y 2013, cercanos al récord histórico de importación", destaca Abeceb.

La buena noticia es que en la composición los rubros que más se expandieron fueron la exportación de combustible y energía (un 26,3%, aunque en este caso explicado en su gran mayoría por la variación de los precios) y las manufacturas de origen industrial (MOI), un 23,9%. Por su parte los productos primarios crecieron 3,6% y las manufacturas de origen agropecuario (MOA) lo hicieron un 2,7%.

En el total de las importaciones, los precios se incrementaron un 3,2% y, las cantidades, un 25,5%. Al analizar los rubros, las compras al exterior de autos se dispararon con una expansión de 76,8%, con una suba de 100% en la compra a Brasil. Le siguieron la importación de combustibles y lubricantes, con 41,1%; los bienes de consumo, un 38%; bienes intermedios, un 33,7%; de capital, 19,3% y, por último, piezas y accesorios para bienes de capital, un 14,7%.

Para Gabriel Caamaño Gómez, de Consultora Ledesma, "el deterioro del balance comercial es otro de los síntomas que evidencia una demanda (local y externa) que ya empezó a empujar hace rato, frente a una oferta local que sigue teniendo problemas para seguirle el ritmo".

Con el rojo de octubre, la balanza comercial acumula una pérdida de u$s 6115 millones, déficit que se contrasta con el superávit de u$s 1811 millones en el período enero-octubre de 2016. El año pasado finalizó con un resultado positivo de u$s 1969 millones y este se encamina a terminar con un rojo de u$s 8000 millones.

Los mayores aumentos de las importaciones correspondieron a vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios (u$s 454 millones) y teléfonos incluidos los celulares (u$s 146 millones).

Por su parte, los principales aumentos de las exportaciones fueron vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios (u$s 216 millones; oro para uso no monetario, formas en bruto de aleación dorada o bullón dorado (u$s 140 millones); grasas y aceites animales o vegetales (u$s 97 millones); semillas y frutos oleaginosos (u$s 86 millones); aluminio y sus manufacturas (u$s 81 millones); carne y despojos comestibles (u$s 56 millones).

En octubre, nuestros principales socios comerciales (tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones) fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden, detalla el Indec Las exportaciones a Brasil alcanzaron u$s 893 millones y las importaciones desde ese país u$s 1625 millones. El déficit llegó a u$s 732 millones.