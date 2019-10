Bono para empleadas domésticas: irá de $ 1000 a $ 3000, en dos cuotas y de acuerdo a la cantidad de horas

El personal de Casas Particulares, también conocido como personal doméstico, era uno de los sectores que, junto con el de trabajadores rurales, había quedado afuera del bono de 5000 pesos establecido por el Gobierno para el sector privado. Por eso hoy, tras una audiencia de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, se acordó establecer para ese sector, mayoritariamente femenino, una “asignación excepcional no remunerativa a pagar en los meses de octubre y diciembre de este año”, informó la Secretaría de Trabajo.

El bono tendrá distintos montos según una segmentación que contempla la cantidad de horas semanales de la jornada de trabajo. Así, las trabajadoras que realicen una jornada mayor a las dieciseis horas semanales, recibirán un bono de $3000, a pagarse en dos cuotas de $1500. En tanto, quienes cumplan una jornada semanal de menos de 16 horas y más de 12 horas semanales, recibirán un bono de $1500, a pagarse en dos cuotas de $750. Y las que cumplan una jornada semanal inferior a las 12 horas semanales, recibirán un bono de $1.000, a pagarse en dos cuotas de $500.

El personal de casas particulares pactó en junio pasado un aumento del 30% durante 2019, dividido en tres cuotas que se pagaron en junio y agosto, más una que resta para noviembre. En marzo pasado, gremios y funcionarios nacionales reunidos en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares habían reconocido un 15% extra para 2018 que debían pagarse a partir del tercer mes del año, lo que permitió cerrar la paritaria del año pasado.

El gremio tiene pactada, a su vez, una claúsula de revisión para febrero de 2020, donde la idea es que las trabajadoras recuperen poder adquisitivo si la inflación se mueve por encima del acuerdo. Según analistas consultados por El Cronista, la inflación cerrará 2019 cerca del 55% y caerá apenas a 43% en 2020.

El trabajo doméstico es uno de los más precarizados de toda la economía argentina. El76% de las trabajadoras no está registrada, es decir que sus empleadores no informan que esas mujeres desempeñan tareas en sus hogares, y alrededor del 70% no tiene días por enfermedad, vacaciones pagas, aguinaldo ni cobertura de salud.