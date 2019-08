Bono de $ 5000 y cambios en Ganancias generan preocupación en las provincias

Los gobernadores provinciales recibieron con preocupación algunos de los anuncios del presidente Mauricio Macri destinados a paliar los efectos de la crisis luego del cimbronazo en el mercado que provocó el resultado de las PASO.

En particular, mostraron inquietud por dos medidas que comunicó el Presidente: que se modificarán las reducciones y devoluciones en el Impuesto a las Ganancias y el anuncio de un bono de $ 5000 para los empleados públicos nacionales, que, aunque no contemplaba a los funcionarios provinciales, terminó metiendo presión en las provincias. Esto porque, salvo Buenos Aires, que lo anunciará la semana que viene y Misiones, que ya lo había anunciado bajo el nombre de "bono primavera", el resto dice no estar en condiciones de hacer frente a un gasto de esas características.

Todo esto en un contexto en el que los ingresos de los estados subnacionales vienen sufriendo una caída, medida contra la inflación. Tanto los que se generan por impuestos propios como los coparticipables.

Con el cambio de Ganancias, que es coparticipable con las provincias desde el Pacto Fiscal 2017, los ministros de Economía de los distritos sacaron sus cuentas. El Cronista pudo conocer que, por ejemplo, San Juan pierde $ 931 millones, Chaco otros $ 1500 millones, Santa Fe $ 2500 millones, y Córdoba $ 2000 millones.

"Esto golpea fuerte en las cuentas de las provincias porque la disminución de Ganancias impacta un 58% en coparticipación", reconoció un ministro a El Cronista.

"Perdemos ingresos por la caída de la economía y ahora nos meten presión con este bono. Si la Nación manda los fondos, lo pagamos; suponemos que Buenos Aires lo va a hacer de esa manera, sino no se entiende", dijeron desde una provincia que viene arrastrando problemas para pagar los salarios en tiempo y forma.

Buena parte de las provincias buscará convencer a los gremios estatales de contentarse con la cláusula gatillo, que ya se estableció en las paritarias que se negociaron a lo largo del año. Ese será el caso de Santa Fe y San Juan, por ejemplo, que vienen aplicando ajuste por inflación.

Otros gobernadores, en tanto, decidieron abrir una mesa de negociación con los gremios estatales en busca de ganar tiempo a la espera de ingresos.