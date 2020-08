Bono IFE ANSeS: hay dudas sobre su futuro, pero garantizan que habrá asistencia en pandemia

Quizás la creación del Ingreso Familiar de Emergencia haya sido la herramienta más importante en esta cuarentena para el Gobierno en su intento de mantener activa la asistencia económica a los sectores más vulnerables. Incluso por encima de los ATP, con una inversión que superó los $ 270.000 millones en las tres entregas del bono que se realizaron. Sin embargo, todavía no hay una oficialización de que continúe hacia el futuro.

Según pudo saber El Cronista de fuentes ejecutivas el bono, en esencia, se mantendrá en los próximos meses y mientras se extienda el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dictado por el Gobierno el 20 de marzo. Aunque probablemente sea mediante otro formato.

"La idea de un ingreso universal está totalmente descartada, pero no solo por motivos fiscales sino que conceptualmente el Gabinete no está de acuerdo", es la reflexión que surge internamente tras varios debates sobre la posibilidad de crear un ingreso universal hacia el futuro, alineado al pedido que hicieron varias organizaciones sociales.

En esa línea, la explicación oficial apunta a que ese tipo de iniciativas puede pensarse en un país donde la posibilidad de creación de empleo es marginal y en caso de que se trate de economías desarrolladas. No es el caso de Argentina, en constante situación de déficit. En ese aspecto, el argumento que se esgrime desde Casa Rosada tiene que ver con que si se promueve una política para sustituir ingresos a nivel masivo y no impulsar mecanismos que generen creación de empleo, será complicado de sostener en el tiempo.

Mirá también Economía licita $ 70.000 millones para cubrir vencimientos de fin de mes En los últimos días de agosto vencen cerca de $ 80.000 millones entre distintas letras en manos de privados. El Tesoro busca hoy mediante subasta obtener una buena parte con la emisión de cuatro títulos a descuento.

No obstante, hay un reconocimiento general de los funcionarios de que la asistencia, al menos en pandemia, tiene que continuar como hasta la actualidad, aunque razonan "no puede ser una política permanente". Además, añaden, "muchos de los beneficiarios que reciben el IFE van a tener empleo, aunque no sea el ideal, pero van a recibir ingresos". Así, aseguran que el universo del Ingreso Familiar se acotará fuertemente de los nueve millones de personas que hoy lo reciben.

Otro punto que se destaca es que el actual pago del bono, el tercero, se terminará de abonar a finales de septiembre, por lo que todavía se está a tiempo para formular un cuarto pago o buscar un nuevo mecanismo de asistencia temporal. "Algo vamos a tener que dar", describen en el Gobierno al ser consultados sobre si la cuarentena se alarga más de lo previsto. De allí que el leitmotiv global de cada miembro del gabinete económico, en off u en on the record, sea: "No vamos a dejar a la gente que lo necesita sin ingresos, menos en este momento".

En una entrevista con El Cronista, hace dos semanas, la titular de la ANSeS, María Fernanda Raverta también expresó que el IFE, o un recurso similar, se mantendrá en el tiempo mientras dure la pandemia. En la actualidad, en concepto de todo tipo de asistencia económica, la entidad previsional está brindando recursos a 22 millones de personas en todo el país. Además del IFE y de los haberes jubilatorios, se subsidia por AUH y AUE, entre otros planes que paga la ANSeS.