Bonadio inició los trámites de jubilación

Amado y odiado casi por partes iguales, el juez federal Claudio Bonadio volvió a ser noticia ayer. Esta vez no fue por ninguna de las resonantes causas que lleva adelante. Tampoco por algún tipo de intercambio del tipo burlesco que siempre tiene con la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

Esta vez el juez es noticia porque en medio de los procesos judiciales que instruye, en donde la ahora senadora Kirchner es una de las imputadas, pidió su jubilación.

"No sabemos por qué, pero es cierto", explicó una fuente del Ministerio de Justicia a El Cronista. "No es de los jueces a los que peor le fue en la auditoría interna, así que no creemos que sea por eso", agregó el vocero.

Una opción un poco más relacionada a su futuro es que, quizás, la decisión de jubilarse esté vinculada con la posibilidad de perder algún privilegio con la reforma previsional que el Ejecutivo envió al Congreso.

Bonadio tiene 60 años y acumula 42 de aportes, lo que lo habilita a realizar el trámite jubilatorio.

Mientras tanto, el hombre al que Cristina llamó pistolero y que está a punto de procesarla por tercera vez (causa los Sauces, Dólar Futuro y ahora por la causa del mememorándum con Irán), comenzó los trámites en la Anses para ser un jubilado.