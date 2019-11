Economía y política Miércoles 06 de Noviembre de 2019

Bolsonaro tuiteó sobre la Argentina y lo borró minutos después

El presidente de Brasil no deja de manifestar que no está conforme con que el próximo presidente argentino sea Alberto Fernández. Eso lo llevó a escribir que una importante fábrica de autos se iba del país, pero luego no dejó rastro de sus dichos. Qué pasó