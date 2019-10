Bolsonaro se endurece contra los Fernández y tambalea el Mercosur

El reclamo por la liberación del ex presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" Da Silva en su discurso de victoria ya le trajo a Alberto Fernández un nuevo enfrentamiento con quien será su par desde el 10 de diciembre. Jaír Bolsonaro no demoró su réplica y aseguró que la Argentina hizo una "mala elección" al ungir con la primera magistratura al ex jefe de gabinete kirchnerista; afirmó que no felicitará a su colega, y volvió a amenazar con sancionar al país en el caso de que practique una política comercial restrictiva.

"No pretendo felicitarlo. Ahora, no vamos a indisponernos. Vamos a esperar el tiempo para ver cuál es su posición real en la política, porque él va a asumir, va a ver lo que está sucediendo y vamos a ver qué línea va a adoptar", indicó el líder ultraderechista, en declaraciones desde los Emiratos Árabes Unidos, al cierre de una gira por Asia y Oriente Medio.

El brasileño señaló que, por el momento, "todo continúa bien" en relación con Mercosur, aunque volvió a blandir la hipótesis de un "apartamiento" del país. "No digo que saldremos del bloque, pero si la Argentina hiere alguna cláusula del acuerdo, podemos apartarla", amenazó.

El domingo, luego de proclamarse presidente, Fernández salió a la calle para hablar ante la multitud agolpada en la Chacarita y volvió a reclamar la liberación de Lula, detenido desde abril de 2018. y a quien el propio Bolsonaro mantiene como chivo emisario en su estrategia de polarización.

Mirá también Lammens analiza su futuro entre Fernández y la oposición porteña Aunque no pudo llevar a Rodríguez Larreta a competir en una segunda vuelta el candidato del Frente de Todos se alzó con pequeños triunfos. Todavía no definió qué hará a partir de ahora, pero en su entorno estan seguros que se mantendrá en el nuevo oficialismo. Por BELÉN PAPA ORFANO

Para acentuar el mal clima que se ve venir entre administraciones, el propio canciller brasileño, Ernesto Araújo, declaró que el gobierno del vecino país "no tiene mucha ilusión de que el Fernández-kirchnerismo pueda ser distinto del kirchnerismo clásico", porque "las señales son las peores posibles", entendiendo que el próximo gobierno promoverá una "cerrazón comercial, un modelo económico retrógrado y el apoyo a las dictaduras", dando por asumido que ese es el carácter de la Venezuela de Nicolás Maduro.

El diplomático también interpretó que "las fuerzas del mal están celebrando" en tanto "las fuerzas de la democracia están lamentándose por la Argentina, por el Mercosur y por toda América del Sur", e insistió en que Bolsonaro será "pragmático en la defensa de los principios e intereses del Brasil" y bregará por "un Mercosur sin barreras internas y abierto al mundo".

En cambio, diversos líderes de la región y del mundo felicitaron al presidente electo y le auguraron un buen gobierno a partir del 10 de diciembre. Uno de los primeros en transmitir sus salutaciones fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con un mensaje oficial desde la Cancillería azteca, el domingo por la noche. Ayer lunes, en su habitual conferencia de prensa, dijo que se comunicará telefónicamente con Fernández, mientras se especula con un encuentro cara a cara antes del cambio de mando.

También hicieron llegar sus saludos los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Chile, Sebastián Piñera, y Paraguay, Mario Abdo, a quienes Fernández agradeció por Twitter. Por su parte, Mick Pompeo, el secretario de Estado de Donald Trump, ratificó la continuidad de la cooperación bilateral con el futuro gobierno de Alberto F.

También hubo felicitados del presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez; y del venezolano Nicolás Maduro, quien auguró por "retomar la senda de las relaciones de respeto mutuo y cooperación".