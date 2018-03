Blejer apoyó las últimas medidas

Mario Blejer, ex titular del Banco Central y asesor del candidato a presidente del FPV Daniel Scioli, dijo ayer que el Gobierno está "tomando las medidas necesarias" en materia económica, y señaló que es "más optimista que pesimista" sobre su resultado. Tras aclarar que la inflación de los últimos años en la Argentina "es distinta a la inflación de los procesos históricos", consideró que al atacar este tema "no es recomendable un ajuste que cause desempleo". Consultado por la quita de subsidios a la energía, respondió que es "evidente que hay que corregirlos", y que "hay que buscar la forma que se pueda ahorrar desde lo fiscal y la eficiencia en la asignación de recursos sin cargar sobre aquellos que no pueden pagar".