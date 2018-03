Blanqueo récord: entraron u$s 116.800 millones, más de 20% del PBI

Se develó el misterio: el blanqueo cerró el viernes pasado con un total de u$s 116.800 millones, un récord histórico para el país en los regimenes de exteriorización, cifra que equivale a $ 1,74 billones, según detallaron ayer en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el titular de la AFIP, Alberto Abad, y el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena. El monto exteriorizado equivale a un 21% del PBI.

"Los argentinos hemos vuelto a creer en nuestro país", sostuvo Dujovne en el inicio de la presentación de los resultados. De esta manera, la base imponible total (en la Argentina y en el exterior) se duplicó, cuando pasó de u$s 116.000 millones a u$s 226.000 millones (un incremento de 94%, estrictamente).

De acuerdo con los datos presentados ayer, del total exteriorizado un 20% estaba en el país (correspondiente a u$s 23.500 millones) y un 80%, en el exterior, por u$s 93.300 millones.

Con los u$s 116.800 millones exteriorzados, la Argentina pasa a ocupar el segundo lugar en el ranking mundial, al tener en cuenta los montos totales.

En primer lugar sigue estando Indonesia, por u$s 400.000 millones de un blanqueo que se llevó a cabo el año pasado. Luego, en tercer lugar se ubica Italia (con u$s 102.000 millones); seguido por Brasil (u$s 53.000 millones) y España (u$s 45.000 millones).

De hecho, las estimaciones privadas que más activos contabilizaban fuera del sistema de los argentinos llegaban a u$s 440.000 millones, por lo que superar a Indonesia era casi imposible. Ante una pregunta de la prensa, Dujovne reconoció que no cuentan con estimaciones de cuántos fondos aún no ingresaron.

"Vamos a seguir reordenando la economía para los que tienen bienes en el exterior y quieran invertir en la Argentina", prometió Dujovne, como trabajar en la inflación, en la convergencia fiscal, y la ley de mercado de capitales, que está por enviarse al Congreso.

El ministro apuesta a que parte del total que ingresó al régimen de sinceramiento fiscal comience a traccionar el mercado de crédito local y, además, a que se dé en una baja en el riesgo país, que se traduzca en abaratamiento del costo de endeudamiento de las empresas.

El total recaudado por las penalidades cobradas a quienes ingresaron al blanqueo fue de u$s 9522 millones, equivalentes a $ 148.600 millones. De este total, $ 28.000 millones ingresaron en la recaudación de marzo (ver nota página 3).

Ante una pregunta de El Cronista, Dujovne ratificó que la meta fiscal para este año no se modifica y queda en 4,2% del PBI. "Si bien no sabíamos los números (del blanqueo), teníamos estimaciones internas. Estamos en línea para cumplir metas trimestrales y anuales", confirmó.

Sin embargo, con los ingresos extra que se dieron en marzo por la recaudación originada en la multa que se cobró a quienes ingresaron al blanqueo, por casi $ 28.000 millones, da holgura para sobrecumplir la meta oficial de un déficit primario de $ 58.500 millones para el primer trimestre.

Dujovne también enfatizó que los fondos correspondientes serán girados a la Anses para pagar la reparación histórica a jubilados: este año se ejecutarán $ 75.000 millones.

Por su parte, Abad indicó que sobre el total exteriorizado u$s 55.900 millones corresponden a inversiones, u$s 33.600 millones a cuentas, u$s 20.500 millones a inmuebles y u$s 6800 millones a otros activos (como autos, joyas, embarcaciones, metales preciosos, obras de arte y aeronaves).

Sobre las inversiones apenas un 2% están en el país (que equivalen a u$s 900 millones) y, un 98%, es decir, u$s 55.000 millones, se encuentran en el exterior. De las cuentas se indicó que u$s 7700 millones están radicados en el país (23%) y u$s 25.900 millones en el exterior (un 77%).

Sobre qué va a ocurrir ahora con quienes ingresaron al régimen de sinceramiento fiscal y quienes no, Abad sostuvo que "en lo inmediato, se van a incorporar en bienes personales y se seguirá explotando toda la información que surge del intercambio de información".

Si bien no dieron detalles de cuánto se emitió en el bono (que de hecho se reabrió hace pocas semanas), sí dijeron que del total, el 98% pagó el impuesto y el 2% lo hizo a través de algunos de los instrumentos que estaban disponibles (títulos o fondos comunes).

Abad, además, informó que por la moratoria impositiva se regularizaron deudas por $ 117.000 millones a través de 568.000 planes de pago formalizados por 475.000 contribuyentes.