Biondini no recibirá al final los $ 20 millones

Luego de la polémica que despertó el hecho de que la agrupación "Frente Patriota Bandera Vecinal", del neonazi Alejandro Biondini, iba a recibir $ 20 millones para imprimir seis juegos de boletas, favorecido por la letra chica de la reglamentación de las PASO al llevar seis listas, el Gobierno decidió sólo abonarle una copia de papeletas.

El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, acusó que se trató de una "avivada", al explicar que se abonará el fondo para las boletas de la campaña electoral a las agrupaciones y no a cada lista.

De esta forma, no se cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de 2013 que había avalado al entonces UNEN en la ciudad de Buenos Aires a percibir el valor de boletas para cada lista en pugna y no un juego para todo el espacio.

Ese antecedente también benefició a Cambiemos en su interna de 2015. En esa línea, Pérez destacó que el fallo del máximo tribunal era por un caso en particular. Sin embargo, en la Casa Rosada admitían ayer que un amparo de Biondini, con el respectivo aval judicial, podría forzar a tener que enviarle los $ 20 millones.