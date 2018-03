Biodiesel y economías regionales, en vilo por el proteccionismo de Trump

Las primeras definiciones en materia comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivaron los temores sobre el alto grado de proteccionismo que podría implementar el flamante mandatario para defender la industria y el empleo norteamericanos.



La decisión de suspender por 60 días la importación de los limones argentinos, que había sido autorizada hace un mes tras 15 años de prohibición, generó preocupación y alarma en otros sectores que exportan a ese mercado.



Lideran estos rubros los productores de biodiesel y vino, aunque también se podrían ver severamente perjudicadas otras economías regionales como la de arándanos, té y miel, entre otras.



El mercado norteamericano es el tercero de las exportaciones argentinas, detrás de Brasil y China, aunque representa apenas el 8% de las ventas locales al exterior.



Sin embargo, para muchos sectores la incidencia de ese mercado es importante.



En el caso del biodiesel, por ejemplo, la mayor parte de las exportaciones se destina a Estados Unidos (u$s 1100 millones de los u$s 1300 millones que se exportan), mientras en el caso del vino, entre el 35% y el 40% de sus ventas al exterior va a ese destino, manifestó el titular de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI), Marcelo Elizondo.



Este producto explica gran parte del crecimiento que tuvieron las exportaciones argentinas a los Estados Unidos en el último año (30% interanual).



La incógnita es qué podría hacer Trump para defender a su sector agrícola.



Según un informe de Ecolatina, además de la posibilidad de mayores controles, que podría traducirse en un aumento del arancel de importación, fue nombrado al frente de la Agencia de Protección Medioambiental Scott Pruitt, un hombre escéptico del cambio climático, lo cual podría llegar a favorecer los combustibles tradicionales en desmedro de los ecológicos, como es el biodiesel.



En una situación semejante se encuentran las ventas de aluminio al país del norte (u$s 180 millones acumulado en los primeros once meses de 2016). Según la consultora, durante el año pasado crecieron 133% y más de la mitad de las exportaciones se destina al mercado norteamericano, cuando un año atrás significaban poco más de un tercio.



Los analistas consultados coincidieron en que para algunas economías regionales, el impacto de medidas proteccionistas en Estados Unidos implicaría un duro golpe. En el caso del té negro, sus envíos al exterior a noviembre pasado representaron u$s 88 millones, pero más de 75% se destinó al país del norte, señaló Ecolatina.



En el caso de los arándanos, si bien las ventas al exterior sumaron u$s 122 millones, el 65% fue a Estados Unidos.



A su vez, más del 40% de las exportaciones de miel (u$s 160 millones) se destina a ese mercado, así como también el 40% de las de jugos de citrus, manzana y uva, que generaron ingresos por u$s 280 millones.



También se podrían ver afectados el 12% de las exportaciones de manzanas; el 9% de las de ajo; el 23% de las de ciruelas; el 9% de las ventas de pasas de uva; el 14% de las de peras; el 8% de las de madera de pino y el 5% de las de tabaco, agregó el economista de Noanomics, Félix Piacentini.



"Si bien en términos macro no representarían importantes pérdidas, para estas economías sería una complicación colosal", afirmó Piacentini, quien agregó que otras de las consecuencias negativas de la política de Trump podría ser la no inclusión de la Argentina nuevamente en el Sistema General de Preferencias (SGP), que habilita a los Estados Unidos a otorgar exenciones arancelarias para una lista de productos a algunos países elegidos.



Por su parte, Elizondo remarcó que si bien EE.UU. es el tercer mercado en materia de exportaciones para la Argentina, pierde importancia relativa si se lo compara con regiones como Asia Pacífico, Mercosur o la Unión Europea, que se llevan el 25%, 20% y 15%, respectivamente de las ventas locales al exterior.



Pero aún así, el economista consideró que la estrategia de Trump apuntará a la renegociación de los acuerdos. "Creo que no podrá aplicar medidas tan complicadas contra la Argentina. Su obsesión son China y México, pero el Gobierno deberá tener más habilidad para negociar", enfatizó.



Durante 2016, las exportaciones a los Estados Unidos alcanzaron los u$s 4200 millones, mientras que las importaciones llegaron a los u$s 7000 millones, por lo que el resultado fue deficitario.