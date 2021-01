Biocombustibles: suben el biodiesel y bioetanol, e impactaría en el precio de las naftas y el gasoil

En el inicio del año nuevo, el secretario de Energía, Darío Martínez, resolvió una problemática que había quedado pendiente en todo 2020.

El neuquino dispuso un aumento de los precios del biodiesel para la mezcla obligatoria con gasoil y del bioetanol de caña de azúcar para el corte con nafta, mientras que junto a la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, quedaron en un cuarto intermedio con los productores de bioetanol de maíz.

Las resoluciones 1 y 2, firmadas este fin de semana y que estarían publicadas en el Boletín Oficial entre este lunes y martes, podrían tener un impacto en los surtidores, con precios al público de los combustibles que tendrían una suba de entre 2 y 4% en el caso de las naftas y de 3% para el gasoil, a lo que se sumará el 15 de enero otro 2% a 3,5% por un ajuste de impuestos.

Todos estos números no tienen en cuenta lo que las petroleras buscarán recomponer en el costo propio de los combustibles y si el Gobierno finalmente habilitará el traslado al público minorista. En tal caso, la presión mínima sería para un incremento de entre 5% y 6%.

En las últimas horas del sábado, Martínez resolvió un aumento del biodiesel de 59,3% para enero y un acumulado de 90,7% hasta mayo, con una disminución inmediata en el porcentaje de corte al 5% hasta retomar en abril el 10% fijado por normas anteriores.

Y el domingo, el ex diputado del Frente de Todos, que sueña con disputar en 2023 la candidatura a gobernador de Neuquén, retocó en un 33% para el primer mes del año (y un acumulado de 56% hasta mayo) el bioetanol de caña, sin rebajar el corte.

Además de ser un reclamo de los productores, que tenían decenas de plantas paradas en el interior del país (Santa Fe, Tucumán, Salta y Jujuy, principalmente) y se vieron afectados desde 2018 por cambios en las fórmulas de actualización, estas medidas funcionan como un puente entre Nación y las provincias del norte del país.

Según fuentes del sector, hubo "febriles negociaciones" entre la Secretaría de Energía y los productores de bioetanol de maíz, que quedaron en un cuarto intermedio por el pedido oficial de levantar las cautelares en la Justicia. Esto será de especial importancia para Córdoba.

En el ámbito de las refinerías petroleras sostienen en off the record que no fueron informados y que se sorprendieron con esta medida.

Los nuevos precios

La Resolución 1/2021 recompone la relación del Gobierno con las empresas productoras de biodiesel, derivado de la soja, una materia prima que experimentó un alza cercana al 50% en dólares el año pasado, en un fenómeno denominado "reflación".

Y también podría tener un efecto en el corto plazo sobre los precios del gasoil, el combustible más utilizado para el transporte de cargas y de pasajeros: como en este mes el corte se reduce a 5%, las petroleras podrían incrementar sus precios entre un 2,5% y un 3%.

Sería un golpe tempranero en el índice de precios y podría tener impacto en los alimentos. El Gobierno proyecta que la inflación 2021 sería de 29%.

La tonelada de biodiesel pasará de $ 48.533 a $ 77.300 en enero con un corte obligatorio del 5% en las refinerías petroleras; en febrero, a $ 86.875, con una mezcla de 6,7%; en marzo, a $ 89.975, con un corte de 8,9%; en abril, a $ 92.558, con la normalización de la mezcla a 10%; y en mayo, el mes en que finaliza el actual régimen de promoción de 15 años por Ley 26.093, a $ 92.558.

Cargill, Louis Dreyfus, Molinos Río de La Plata, COFCO, Renova y Terminal 6, entre las grandes aceiteras, y otras decenas de pequeñas y medianas empresas consiguieron alivio.

En tanto, con la Resolución 2, el litro de bioetanol de caña de azúcar trepará de $ 32,789 a $ 43,60 en enero; $ 47,80 en febrero, $ 48,70 en marzo; $ 49,60 en abril; y a $ 51,132 en mayo, sin reducción de corte.

El beneficio llega de lleno a las azucareras Ledesma y el Ingenio La Florida, entre otras firmas. Ahora esperan Bioetanol Río Cuarto (Bio4) y Diaser, entre las compañías procesadoras de maíz.

Durante las próximas horas, los técnicos del Downstream (refinación y comercialización) de YPF, la petrolera estatal que concentra el 55% de las ventas de combustibles, analizarán si corresponde un traslado al público y buscarán el aval político para realizarlo.

Por otro lado, el 15 de enero habrá un ajuste en los impuestos internos a los combustibles, que elevará en $ 1,24 por litro los precios de las naftas y en $ 2,17 el gasoil.

En el caso de la nafta significaría un aumento de 1,9% en la variedad más barata en la Ciudad de Buenos Aires y un porcentaje inferior en el resto del país, mientras que en gasoil el efecto sería mayor: 3,5%.

El futuro del sector

Tanto los productores de biodiesel como los de bioetanol de maíz y caña de azúcar tuvieron en 2020 un ajuste de 10% en sus precios, un monto que -argumentaban- era insuficiente para cubrir los costos.

Mientras tanto, el 20 de enero la Cámara de Diputados tratará en sesiones extraordinarias la prórroga hasta fines de 2024 del régimen de promoción de los biocombustibles, en un proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que fue cuestionado por las petroleras y las automotrices.

Con el mercado de exportación a los Estados Unidos cerrado, la producción de biodiesel cayó en los primeros nueve meses de 2020 un 32,7% interanual, con un desplome tanto en las ventas al exterior (principalmente a la Unión Europea) como en los despachos al mercado interno, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Claudio Molina, director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, valoró el trabajo del secretario de Energía.

"Martinez hizo lo imposible para dar esta solución, me consta. Logró un respaldo político que, sin su existencia, no hubiera sido posible, por la resistencia de los refinadores de petróleo, que venían capturando al regulador", sostuvo.

Según la estimación de Molina, el impacto que tendría la suba de biodiesel sería de 1,77 % promedio país en el gasoil, mientras que en el bioetano empujaría al alza un 2,21% los precios de las naftas.