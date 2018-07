Bienal de Chaco: el evento donde la dirigencia se mostró, pero esquivó la política

Con la consagración del escultor alemán Tober galardonado con el Gran Premio de Honor finalizó el sábado la edición número 30 de la Bienal de Escultura de Chaco. El artista recibió el premio de manos del presidente de la Fundación Urunday, organizadora del encuentro, Fabriciano Gómez, el gobernador local Domingo Peppo y el intendente de Resistencia Jorge Capitanich.

A lo largo de la semana que dura la Bienal las dos figuras políticas más importantes de la provincia se pasearon por el predio donde los escultores debían realizar al aire libre y ante el público una obra de gran tamaño en hierro y piedra, de acuerdo a la selección del material de este año, bajo el lema “Identidad en movimiento”.

El evento, que la prensa local calificó como el más importante en magnitud y tamaño en las tres décadas de vida de la bienal, convocó este año a 450.000 personas en una ciudad donde la población apenas supera las 290.000. Para las máximas autoridades provinciales y locales, diputados, senadores y hasta representantes de ambas posturas en el marco del debate por la Ley de Despenalización del Aborto significó una vidriera difícil de desperdiciar.

En cambio, para los funcionarios nacionales pasó desapercibido. Ni el ministro de Cultura Pablo Avelluto, ni ninguno de sus secretario se hicieron presentes en Chaco. Según sostienen desde la organización tampoco acompañan económicamente. La Bienal de Escultura se solventan en gran medida gracias a la Ley de Mecenazgo provincial - a través de la cual las empresas locales pueden destinar una parte de lo que pagan en concepto de impuestos para ser destinado a actividades culturales o deportivas - sponsors y fondos provinciales y municipales.

Peppo y Capitanich se mostraron en reiteradas ocasiones desde la primera jornada el pasado 14 de julio. Por separado –la relación entre ellos es tensa por los acercamientos del mandatario provincial con el Gobierno Nacional- se fotografiaron con los escultores nacionales y extranjeros, ofrecieron agasajos a los artistas, saludaron a artesanos locales que comercializaban sus productos y brindaron notas con medios locales. Solo se los pudo ver juntos durante la entrega de premiación donde compartieron el palco codo a codo.

Participamos del gran cierre de lo que fue la Bienal Internacional de las Esculturas “Identidad en Movimiento” la cual quedará grabada en la memoria colectiva por la gran cantidad de personas que la visitaron.#Bienal2018https://t.co/MWSkUz463X pic.twitter.com/RT6JKezubl — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) 22 de julio de 2018

Aunque muy dispuestos a conversar acerca del encuentro, la historia de las bienales y las iniciativas culturales chaqueñas, ambos evitaron hablar de política, especialmente de 2019. A poco más de un año de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ninguno se atreve a siquiera esbozar posibilidades acerca de dónde jugará.

En diálogo con una radio local, tras elogiar a un cantante local y sumarse a la publicidad de una marca de yerba, Peppo esquivó la pregunta del periodista sobre el próximo año: ¿irá por la reelección en su provincia? ¿Buscará una banca en la Cámara de Senadores?. “De eso por ahora no hablamos”, apenas esbozó y siguió recorriendo la Bienal de la mano de su esposa Emilse Nanoff Penoff a quien ni la reciente maternidad – hace quince días fueron padres de Valentina- detuvo para mostrarse en el evento más concurrido de la provincia.

Foto: Twitter Domingo Peppo.

Tampoco quiso pronunciarse Capitanich respecto a 2019. Pese a haber concretado una entrevista de carácter político con esta periodista pidió reprogramarla para luego esquivarla con evasivas. “Esta reticente a hablar de política en medio de la Bienal”, se disculpaban sus voceros tras una semana de conversaciones para poder entrevistar al exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

En una charla informal que mantuvo el jueves con periodistas porteños que versó estrictamente sobre el evento alguien consultó por el próximo año. El exgobernador gambeteó el momento y apenas esbozó una crítica al Gobierno por solo utilizar como herramienta de política económica el tipo de cambio.

Foto: Twitter Jorge Capitanich

El sábado encabezó, en el espacio que auspició la municipalidad en la Bienal, el acto de lanzamiento de Marca Ciudad, al estilo Nueva York, con la que buscan posicionar Resistencia como centro cultural, comercial y financiero del nordeste. Participó de la intervención artística del logo y hasta cocinó unos papines con manteca y cítricos en una especie de “Cocineros argentinos” versión chaqueña. A la hora de entrevistarlo se disculpó aludiendo un evento con los escultores.

Las únicas definiciones políticas llegaron de la boca de Marta Minujín. La artista brindó una conferencia ante más de 1000 personas donde además de repasar su carrera se despachó contra el acuerdo que el Gobierno firmo con el Fondo Monetario Internacional. "No hace falta el FMI. Las deudas están pagas con el oro latinoamericano, el maíz", lanzó ante la ovación del público.

Diputados, senadores y un cura rockstar

Los legisladores tampoco se quedaron atrás a la hora de capitalizar la popularidad de la Bienal de Escultura. Aprovechando el receso invernal que al menos la Cámara de Diputados cumple a rajatabla – el Senado debate en un plenario de comisión el proyecto por la Despenalización del Aborto que ya cuenta con media sanción- Elda Pértile y Aída Ayala se mostraron en el predio del Parque 2 de Febrero.

Ayala es una vieja radical conocida para los resistencianos: fue intendenta de la ciudad entre 2003 y 2015 cuando perdió el municipio contra Capitanich. De allí pasó a ocupar un cargo en el gabinete de Rogelio Frigerio y luego a la Cámara de Diputados. En la capital provincial recuerdan con frecuencia en modo jocoso que su gobierno consistía en pintar la ciudad de color naranja. Hoy enfrenta un pedido de prisión preventiva por el delito de lavado de dinero durante su gestión frenado hasta en tanto la Cámara baja defina si la desafuera para que la Justicia pueda proceder.

El cura Rafael Blanco.

Minutos antes de que la exalcalde hiciese su aparición el último día de la Bienal también lo hizo el cura Rafael Del Blanco. A su ya fama chaqueña por sus “misas sanadoras” se sumó que 48 horas antes había asegurado en declaraciones periodistas que Mauricio Macri podría ser excomulgado de la Iglesia si promulgaba el aborto. Con su pañuelo celeste atado al cuello brindó unas palabras para aquellos ciudadanos que se oponen al proyecto, observó con atención las siete obras que competían por el premio mayor y se fotografió con todo aquel que se lo pidió.

El jueves por la tarde había sido el turno de los colectivos a favor del aborto. Hubo pañuelazo verde, cantos y caravana alrededor de la Bienal. Mientras, un grupo de mujeres radicales juntaban firmas para entregar al senador Ángel Rozas quien figura entre los “indecisos” de cara a la sesión el 8 de agosto cuando el proyecto llegaría al recinto.

Que no quisiesen hablar de política no impidió que todas las recorridas quedaran registradas en las redes sociales de cada dirigente. Peppo fue más allá: no habían pasado ni 12 horas de la premiación que cambió una de las fotos del perfil de su cuenta de Twitter por una imagen donde se lo ve entregando el premio principal al escultor alemán.