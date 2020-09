Bielsa: desdolarizar el metro cuadrado es una "necesidad indispensable"

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, aseguró que trabaja con "la idea de volver a pensar el metro cuadrado en pesos". En ese sentido, manifestó: "Debemos pensar este momento como un momento de refundación de la economía", y afirmó que "intentar desdolarizar un producto que no debería estar dolarizado como el metro cuadrado es una necesidad indispensable".

"Estamos trabajando en conocer a fondo la cadena de valor para que eso nos dé un costo real que no tenga por qué estar atado al dólar", agregó. "Debemos encontrar mecanismo de ahorro que no estén asociados al dólar", expresó.

Bielsa remarcó que "puede ser una herramienta crediticia o de ahorro" y fue contundente en que "muchas veces podemos empezar a pensar en moneda local, una forma de ahorro en moneda local. Esta es la tarea que nos hemos propuesto", y aseveró que "vemos la propuesta de la Cámara Argentina de la Construcción como algo viable y además es algo más que interesante".

En diálogo con FM La Patriada, indicó que en el Gobierno la “verdadera expectativa es que el salario supere a la inflación".

"Es justo trabajar para esto. Sabemos que no es una respuesta inmediata, pero sí necesaria", añadió. Y ratificó que "tenemos que pensar la posibilidad de un plan en el que todos ganemos, que todos los argentinos tengamos acceso al suelo y a la vivienda".

Por otro lado, se refirió al lanzamiento de Precios Cuidados para la construcción. "Venimos trabajando hace mucho tiempo desde el Ministerio con las cámaras, los proveedores y las cadenas de distribución", comentó.

En este sentido, aclaró que "no está sólo ligado a Procrear sino a toda la cadena de producción", y anticipó que "hay una serie de medidas más que estamos consensuando y fundamentalmente la posibilidad de que esto se distribuya localmente, que no quede en las grandes cadenas".

También, adelantó que están “trabajando en una app para que la gente pueda encontrar en su barrio donde encontrar los precios cuidados". La ministra aseguró que "no hay posibilidad de pensar en la vivienda si no pensamos en el derecho al trabajo", y enfatizó: "No sólo necesitamos venir a cubrir el derecho a la vivienda sino también de toda la cadena de la construcción".

"El impacto que han tenido los créditos personales del Procrear aplica directamente a la economía y lo que no puede pasar es que se vaya a precios", subrayó. Además, comunicó que "estamos trabajando en toda la cadena de valor para que se sincere, no sólo con los proveedores, sino también con las empresas constructoras", y reiteró que "estamos intentando que los consumos se puedan dar dentro de los propios barrios".

Por último, declaró que "en algunos casos hay detrás de las tomas sectores que utilizan esa necesidad". Al respecto, fue contundente en que "en ningún caso es aceptable la represión", y consideró que "necesitamos pensar y planificar de qué manera dar respuesta a estas situaciones".

Para la Bielsa, "hay una forma de justicia territorial y es que alguien pueda desarrollarse en el lugar que nació". En esa línea, sugirió que "habría una contradicción en planificar usos de suelos en lugares donde tenemos que desconcentrar", y subrayó que "nosotros disponemos de suelo".

Además, aseveró que "la acción debe ser planificada y ordenada y debe ser llevada adelante por todas las áreas del Gobierno". "Hay entre 20.000 y 25.000 viviendas en construcción que se descontinuaron", añadió. Y concluyó en que "está tomada la decisión política de ponerlas en funcionamiento, de terminar esas viviendas".