Biden, Netanyahu, Máxima, CEOs y medios del mundo: la agenda de Macri en Davos

El presidente Mauricio Macri tendrá una apretada agenda de reuniones en su visita a Davos para el Foro Económico Mundial que incluye encuentros bilaterales con el vicepresidente estadounidense, Joe Biden; el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, entre otros, y los CEOs de varias empresas, así como encuentros ampliados y una conferencia con varios de los principales medios del mundo.

Según informó la Casa Rosada luego de que se reconfirmara la presencia de Macri en Davos –estuvo en duda por la fisura que sufrió en una costilla mientras jugaba con su hija Antonia-, la agenda del mandatario arrancará el miércoles por la tarde, con una reunión de 15 minutos con Tadashi Maeda, director ejecutivo del Banco de Japón para la Cooperación Internacional. A continuación –de 18:30 a 18:45-, recibirá a Sunny Varkey, presidente de la organización GEMS Education.

El jueves tendrá una mañana cargada de CEO’s: se reunirá a las 8 con Andrew Liveris (Dow Chemical); a las 08:30, con Ben Van Beurden (Grupo Shell); a las 8:45, con Sheryl Sandberg (Facebook); a las 9, con Muhtar Kent (Coca-Cola); a las 10, con Patrick Pouyanné (Total); y a las 11:15, con Eric Schmidt (presidente ejecutivo de Google).

En el medio mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, y una reunión con Klaus Schwab, CEO del Foro Económico Mundial.

Al mediodía, Macri encabezará una conferencia en el Hotel Europa con medios globales como Time, The Economist, El País, USA Today, BBC News, Financial Times, Huffington Post, Le Monde, China Business News, New York Times, CNN, Nature, CBS News, Deutsche Welle, Foreign Policy, Washington Post, Fortune, Bloomberg, O Estado de Sao Paulo, Die Zeit, NHK, Folha de Sao Paulo, Thomson Reuters, New Delhi TV, Le Figaro, Swiss TV, RAI, Nikkei, Associated Press, Der Spiegel y Al Jazeera, entre otros, según informó Presidencia

Por la tarde, las reuniones serán más políticas: a las 14:15 se entrevistará con Biden; media hora más tarde, con el primer ministro de Holanda Mark Rutte y la reina Máxima; a las 16, con el premier francés Manuel Valls; a las 16:30, con el presidente de la Confederación Suiza Johann Schneider-Ammann; y a las 17:15, con Netanyahu.

El viernes arrancará a las 8 con un desayuno de trabajo en el Salón Holsboer del Hotel Seehof con el “Grupo empresario argentino” e “invitados especiales”; recibirá a las 9:15 a Satya Nadella (CEO de Microsoft) y se reunirá a las 11:30 con Peña Nieto.

Entre las 12:15 y las 13 será la conferencia sobre “el nuevo futuro de la Argentina”, en la que está previsto que participen CEOs de General Motors, McKinsey, Bombardier, Shell, BASF, Banco Santander, Heineken, Nestle, Cisco, Citi, Embraer, Dell, JP Morgan, UBS, FEMSA, Black Rock, Renault-Nissan, BBVA, HSBC, Sony, Philips, ICBC, Novartis, Siemmens, Coca-Cola, Mitsubishi, Dow Chemical, Pemex, Yahoo, Wal-Mart, Tata, Acelor Mittal, Bank of America, Nomura, Hilton, PepsiCo, Unilever, Total, Lippo, Huawei, KPMG, Lenovo, Ericsson, entre otros.

La última actividad oficial agendada es una rueda de prensa que tiene previsto ofrecer a las 13:15.