Bicameral clave, quedó para el FpV

El frente oficialista Cambiemos no pudo designar al presidente de la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que deberá controlar la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández. De ese modo el PJ puso una traba al avance oficial sobre Ricardo Echegaray a quien buscan correr de la presidencia de la Auditoria General de la Nación (AGN).

"Esto es para obstruir la revisión de cuentas y proteger a Echegaray, porque si la justicia avanza con la investigación, le dan de baja en la AGN", acusó, en diálogo con DyN, el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot, en referencia a las acusaciones que el ex titular de la AFIP afronta ante la Justicia federal por supuesto encubrimiento a las maniobras de evasión del empresario kirchnerista Lázaro Báez

En tanto, el presidente del bloque de senadores por el PJ-FPV, Miguel Angel Pichetto respondió: "No entiendo la actitud del oficialismo, ya habíamos avisado que la bicameral nos interesó desde un primer momento y la presidencia la vamos a ocupar nosotros"

Por su parte, el jefe del radicalismo en Diputados, Mario Negri, aseguró que le tocaba a Diputados presidir la comisión y que "la iba a presidir Cambiemos que designó al diputado por Mendoza Luis Borsani" y no el peronista José Mayans.