Bevacqua: "Yo convencí a mucha gente para que dejara su trabajo y se integrara al Indec"

“Yo convencí a mucha gente para que dejara su trabajo y se integrara al Indec, yo también dejé mi trabajo”. La ex directora del Indec, Graciela Bevacqua, volvió a defender su idea de que reconstruir en 8 meses el indicador que mide la inflación y agradeció a la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió que ayer la defendió y pidió que se releve a Todesca y que se restituya a la ex número dos del organismo.

"Estamos hace 9 años fuera del sistema de estadística internacional", advirtió. Y en ese sentido, aclaró que era imposible volver en poco tiempo.

“Estoy muy agradecida pero no me sorprendió porque ella siempre defiende las institucio­nes, va en línea con lo que ella siempre dice de defender la Re­pública”, aseguró sobre el reco­nocimiento que la diputada de

Cambiemos hizo sobre su labor como técnica del Indec.

"Yo estaba abierta a alternativas, propuse aclarar todo en conferencia de prensa, Todesca me dijo que no", aseguró. Y agregó: “Hubo una mala comunicación con Todesca, más cuando me prohibió hablar con el ministro de Hacienda".

Sobre su reingreso al Indec, Bevacqua volvió a decir: ”Mi condición al entrar era tener paciencia, e imaginaba que íbamos a tener que empezar de cero, sobre to­do en el caso del índice de pre­cios al consumidor”, reiteró.

“De mis condiciones, una era la del tiempo, y la otra hacer una canasta ponderada que sumara las mediciones de San Luis y Ciudad”, indicó al respecto.

Bevacqua se mantuvo en su postura: “Siempre estuvo el compromiso de devolver la cre­dibilidad a las estadísticas pú­blicas”, y para eso, según la téc­nica “es esencial cumplir de mínima con la rigurosidad esta­

distica”.

“Estuvimos 8 años sin estadísti­cas serias, con una destrucción del sistema estadístico muy se­vera, entonces, no se puede pre­tender que en sesenta días tener todos los indicadores a cero, como si esto no hubiera existido”, advirtió. Y en ese sen­tido, aseguró que todo “estuvo consensuado con Todesca”.

“Yo estaba abierta a alternati­vas, propuse aclarar todo en conferencia de prensa, Todesca me dijo que no”, aseguró. Y agregó: “Hubo una mala comu­nicación con Todesca, más cuando me prohibió hablar con el ministro de Hacienda".