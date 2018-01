Bertone: sin corrupción, el kirchnerismo "podría haber salido con la frente en alto"

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, criticó los actos de corrupción que tuvieron lugar durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, y afirmó que de no haber sido por esas situaciones, los gobiernos kirchneristas "podrían haber salido con la frente en alto".

Bertone, quien se siente parte de esas gestiones gubernamentales y las sigue llamando como "nuestras", llegó al poder en 2015 integrando el Frente para la Victoria, aunque desde entonces fue tomando distancia del kirchnerismo y hoy responde al Partido Justicialista.

"La gran frustración que yo personalmente tengo con los gobiernos de Néstor y Cristina, de los que me sentí parte y tuve mucha participación, es la cuestión moral", reflexionó la primera mandataria fueguina durante una entrevista exclusiva con la agencia oficial Télam.

Y agregó: "Porque si no hubieran existido estos hechos graves de corrupción, nosotros hubiéramos podido salir con la frente en alto".

"Uno de los problemas es el tiempo en el ejercicio del poder. Doce años es una enormidad. Llega un momento en que perdés el control de lo que está pasando. Y en este caso apareció una ambición desmedida por tener cosas", sostuvo.

Y en una alusión directa a la ex presidenta, completó: "Para qué te sirve tener hoteles, o hacerle un mausoleo a tu marido, si lo más digno es que esté enterrado como cualquier persona".

Bertone, aunque opositora, colocó a su provincia entre las primeras en aprobar el Consenso Fiscal, su Presupuesto 2018, la reforma previsional y el nuevo Código de Responsabilidad Fiscal, entre otras medidas que afianzan su línea de acuerdo con la Nación.

La actual vicepresidenta del PJ nacional también consideró que superar el "estigma de la corrupción" es uno de los principales desafíos que tiene el peronismo para recuperar confianza y volver a pelear el poder real en el país.

"Lo digo y como peronista me duele, pero es así. Son errores muy típicos de nuestro partido. Mandáme los adscriptos, ponéme los punteros. Es a todo nivel. Tenemos que salir de eso para que la gente pueda confiar en nosotros y podamos ser otra vez opción de gobierno", indicó.

No obstante, la gobernadora de Tierra del Fuego desde 2015 consideró que "no todos" los casos de corrupción investigados durante el kirchnerismo son iguales, y pidió distinguir uno de otros.

"Hay situaciones distintas "advirtió- no son lo mismo los bolsos del (ex secretario de Obras Públicas José) López que el reciente procesamiento a Cristina por el Memorándum de Irán o la situación del (ex ministro de Planificación, Julio) De Vido".

Incluso Bertone criticó el accionar del Poder Judicial, aún en los casos donde existen pruebas concretas de hechos de corrupción y se produjeron detenciones preventivas "sin sustento legal".

"El antecedente que están generando con la jurisprudencia sobre prisión preventiva le va a terminar saliendo muy caro al país. Desvirtúa el derecho de defensa de una manera imposible de sostener", aseguró la mandataria fueguina que también es abogada penalista.