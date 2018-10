Bertone: "Es más interesante gravar bienes en el exterior que subir retenciones"

A casi dos semanas de que el Gobierno nacional modificara aranceles de productos que se fabrican en Tierra del Fuego, la gobernadora Rosana Bertone elevó el tono de confrontación con la administración nacional y aseguró que de los funcionarios "solo se puede hablar con Frigerio".

En diálogo con El Cronista, en el marco de un foro que se realizó en la provincia sobre el futuro de la industria, dijo que es "más interesante" gravar los bienes en el exterior que aumentar las retenciones. Además, apuntó en referencia a la causa de los cuadernos, que "no se puede tirar a un Paolo Rocca por la borda". "¿Para qué? ¿Para que compre su empresa un extranjero? No sé cuál es la gracia. Quizás no son los empresarios que nos gustan, pero son los que tenemos", aseguró.

- ¿Cómo afecta a la industria el nivel de las tasas y cómo piensa que el Gobierno fue conduciendo la crisis?

- Ningún argentino entiende mucho lo que está pasando, no solo alguien que está en la política. Debería ser algo más simple. La Argentina debe tener una apertura, pero todo se hace con gradualidad y planificación. (La política oficial) trae consecuencias a las pymes, como lo de las tasas. Es imposible que una empresa pueda descontar cheques y también hay muchísimos trabajadores despedidos.

- ¿Piensa que va a tener que extender el acuerdo (de congelamiento salarial y no despidos) que impulsó en la provincia entre empresarios y sindicatos? Se estima que la recesión durará hasta el primer trimestre de 2019 y el acuerdo expira en abril del año próximo.

- Está bueno que podamos acordar, pero sería mejor que se cumpliese, porque la provincia, los empresarios y los trabajadores han cumplido. En el medio, el Gobierno nacional nos ha cambiado varias veces las reglas del juego. Me quiero sentar a una mesa en la que haya una vocación por cumplir la palabra.

- ¿Cómo está el diálogo con el Gobierno?

- (Rogelio) Frigerio es la única persona con la que uno puede tener un diálogo político, después en las demás carteras es muy difícil.

- ¿Qué pasará con el Presupuesto?

- Los senadores han aportado un dossier de lo que nosotros pretendemos. El Senado, el bloque que integramos con Pichetto, ha dado una idea de cuáles son las cuestiones que nosotros queremos modificar. En algunas ha habido respuestas por parte del Gobierno, y en otras no. Por eso confío en el trabajo de los diputados y el trabajo que pueda hacerse en el recinto, sobre todo para modificar cuestiones que han sido orgullo de la Argentina, como el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo. Recuperar áreas programáticas y puedan aportarnos al cuidado de todos los argentinos.

- Gerardo Morales mencionó la posibilidad de incrementar los impuestos a las exportaciones. ¿Lo ve probable?

- No veo que haya la decisión política de hacerlo. No veo a Macri decidido a eso. Es una propuesta que ya sabemos de antemano que va a fracasar. Yo creo que hay otras alternativas.

- ¿Por ejemplo?

- Gravar los bienes que han quedado en el exterior de quienes han producido el blanqueo. Me parece una medida más interesante y creo que no se contrapone con la Ley de Blanqueo.

- ¿Cree que la agenda económica se va a imponer en las próximas elecciones?

- Creo que son dos cuestiones. La agenda económica importa, pero también creo que las elecciones están centradas en emociones. Alguien que pueda asegurar que vamos a estar mejor económicamente y logre encontrar una fibra va a tener más posibilidades.

- ¿Tiene nombre propio esa persona?

- No pienso ahora. Los candidatos se construyen mucho más cerca a las elecciones. Falta.

- ¿Usted integraría una fórmula?

- Hoy estoy concentrada en el trabajo en mi provincia. Sería muy irresponsable de mi parte en el medio de las situaciones económicas y políticas que vivo pensar que yo puedo... sí puedo aportar, pero hoy me tengo que concentrar en trabajar en Tierra del Fuego.