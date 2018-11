Berni, tras el elogio de Moria: "Sus palabras me ponen la piel de gallina"

Tras las repercusiones que generó la actriz y conductora Moria Casán al pedir “un militar, como Bolsonaro” para que sea presidente de Argentina y postular a Sergio Berni para el cargo, el ex secretario de Seguridad durante el gobierno kirchnerista se refirió a los dichos de la vedette, durante una entrevista con "Hoy nos toca", por el Canal de la Ciudad.

Moria había dicho que "le gustaba (Berni) porque es mi-li-tar. Eso es lo que anhela el pueblo argentino”.

"No la conozco pero tengo el mejor de los conceptos, tiene una inteligencia exquisita y una profunda sensibilidad. Sus palabras me llegan de orgullo, se me pone la piel de gallina", respondió Berni, quien actualmente es senador bonaerense.

Y añadió: "Ojalá que lo que piensa ella, lo piense el conjunto de la población de Buenos Aires que tan mal la está pasando".