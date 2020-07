Berni, sobre la cuarentena: "Esto no es el último esfuerzo, que la sociedad no se confunda"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo que todavía no es el último esfuerzo y que el mismo recién comenzará cuando "haya que reconstruir lo que la pandemia destruyó".

"El gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires se reúne siempre y analizamos cómo vamos a salir de esta pandemia", comenzó afirmandoen una entrevista con Canal 9.

"Se trabaja con el gobernador en la salida, hacia dónde vamos y cómo vamos a recuperar todo lo que perdimos en esta pandemia", agregó.

"Esto no es el último esfuerzo, que la sociedad no se confunda, 'hacemos un esfuercito más y llegamos hasta el 17 de julio, hacemos la cuarentena y ya está' porque no es así", completó.

Para el funcionario el esfuerzo de la sociedad recién comenzará a la hora de reconstruir todo lo que la pandemia dejará.

"El esfuerzo recién empieza cuando tengamos que reconstruir lo que la pandemia destruyó", concluyó el ministro de Seguridad.

Respecto a la estrategia que están llevando adelante Ciudad y Provincia para flexibilizar la cuarentena , dijo que “deben ponerse de acuerdo porque son distritos que tienen una relación muy complementaria, si a la Provincia le aumentan los casos a la Capital también le van a aumentar”. “No creo en la cuarentena inteligente, es cuarentena o es nada”, enfatizó el ministro que además es médico cirujano. En contraposición, propuso: “Hay que avanzar en un sistema de cuarentena cíclica”.

"Estamos mal en lo sanitario, arrastramos una crisis económica que arrastra una crisis social, pero tenemos las herramientas para que, una vez que pase, pongamos de vuelta al país en producción. A diferencia del 2001 que había que reconstruir un tejido productivo que estaba totalmente desecho”, detalló.