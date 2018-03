Bergman, sobre Veladero: "No puede haber más minería sin control"

El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, afirmó hoy que "no puede haber más minería sin control", en referencia a los reiterados incidentes en Veladero, operación de la compañía canadiense Barrick Gold que la justicia federal estudia cerrar de manera definitiva.

En diálogo con las FM Delta y Blue, Bergman aclaró que "toda actividad de explotación minera como de utilización de los recursos naturales, está bajo la jurisdicción administrativa de las provincias".

Sin embargo, puntualizó que el Estado Nacional, sin "hablar de cómo se está explotando la mina", tras "haber ido a inspeccionarla con el último derrame", se puso "en el lugar de defender el bien común, que es el ambiente, haciendo uso del artículo 41 de la Constitución".

"No puede haber más minería sin control, no puede haber más empresas que digan 'tenemos estándares y no necesitamos que nos controlen'", enfatizó el ministro.

Bergman remarcó que luego de inspecciones, ante "la negligencia en la reiteración de los incidentes, donde no se hacen las modificaciones que se exigen, le pedimos a la Justicia Federal una medida cautelar para que no se retome la explotación de la mina Veladero hasta que no se revise la ingeniería".

"Con este nivel de manejo de la empresa, necesitamos profundizar las medidas y no permitir que mantengan la actividad a la expectativa de que no haya un nuevo incidente", agregó.

El juez federal Sebastián Casanello reclamó informes de la justicia federal de Jáchal sobre los derrames e incidentes ocurridos en la mina y sostuvo que "la producción de eventos contaminantes obliga a considerar de modo definitivo el cierre" de ese emprendimiento en la cordillera sanjuanina.