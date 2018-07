Berensztein: “Me preocupa que el Gobierno haga populismo 4.0”

El analista político Sergio Berensztein señaló hoy que no le preocupa tanto que el presidente Mauricio Macri utilice las redes sociales, sino que haga “populismo 4.0” para hacer campaña electoral y “obviar de ese modo el tejido institucional”.

“El presidente ya está claramente en campaña utilizando todos los recursos para plantear un discurso, que tiene parte de ratificación de lo que venía diciendo antes, y que está muy pensado para el entorno actual, por la crisis que él llama tormenta”, detalló Berensztein en diálogo con radio La Red. En ese sentido, el politólogo hizo un breve paréntesis para preguntarse "sí la devaluación del 50% es una tormenta, qué será una crisis".

En tanto, el analista aseguró que se intenta plantear un “escenario de táctica de corto plazo”, y explicó que “cuando por ejemplo recurre al Instagram está tratando de llegar a un un público más joven. Los mensajes políticos están muy pensados y concebidos para seducir a ese votante que acompañó parcialmente a Cambiemos, por lo menos hasta ahora”.

En ese contexto, Berensztein planteó: “No me preocupa que el Presidente utilice las redes, porque hoy es un lugar común casi en todos lados, sino que haga populismo 4.0, porque lo que están haciendo de ese modo es obviando el tejido institucional”.

“No es que el Presidente a parte del uso de las redes sociales, tiene una agenda intensa en el sentido de hablar con la oposición o hablar con los propios de la coalición bipartidarios. No hay una densidad institucional en la Argentina lo suficientemente estructurada como parte agregarle a esto comunicación”, enfatizó.

Para Berensztein, “esta comunicación desplaza a la política”, y admite que esto es lo que más le preocupa. A modo de ejemplo, destacó lo que sucedió ayer durante un vivo que hizo Macri a través de la red social Instagram, cuando un seguidor le preguntó ‘sí le gastaba ser presidente’: “Él no contestó si le gustaba hacer, o no su trabajo. Es ahí donde se entiende bastante esta idea de que todavía esté enfatizando que no es un político tradicional, sino que hace esto por servicio, que hace esto porque vino a cambiar la Argentina , pero en el fondo rechazando esta idea de ambición política, de querer hacer política en sí misma , que en la concepción de las tareas de comunicación del Gobierno es negativo”.

Al finalizar, Berensztein opinó sobre el 'timbreo', que según indicó “ha sido una de las innovaciones de Cambiemos a la cultura política argentina”, pero que “en un entorno de tanta desilusión y con mucha gente enojada las redes sociales son más seguras, por lo menos por ahora”.