Becas Sostener Cultura: requisitos y cómo acceder a los $ 30.000

El Ministerio de Cultura de la Nación y el Fondo Nacional de las Artes lanzaron las Becas Sostener Cultura II, una ayuda extraordinaria de hasta 30 mil pesos destinada a integrantes de la comunidad cultural y artística, uno de los sectores más golpeados durante la emergencia sanitaria.

Quienes reciban la ayuda no deberán informar "su destino ni realizar una rendición posterior", pero en un plazo no mayor a seis meses tendrán que realizar "una acción solidaria, vinculada con la disciplina u oficio del/de la beneficiaria, en una asociación de la sociedad civil, organización gremial o institución pública (escuelas, bibliotecas públicas, centros culturales, etc.)".

El objetivo de la Resolución 102/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial, es "apoyar a quienes trabajan desarrollando sus actividades en el campo cultural y están transitando dificultades económicas, producto de la crisis sanitaria".

Aquellos beneficiarios que cumplan con todos los requerimientos establecidos recibirán el importe mediante una transferencia bancaria a una cuenta propia, operativizada por la ANSES, que deberá informar previamente a los organismos y entidades que efectivizarán el correspondiente pago.

Entre otras cuestiones, no podrán aplicar quienes cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los titulares de los programas Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y Potenciar Trabajo.

Según se indicó, la ayuda tendrá carácter de "excepcional y extraordinaria" y tiene por destinatarios a "integrantes de la comunidad artística y trabajadoras y trabajadores de la cultura con el objetivo primordial de acompañarlos en este momento especial que está atravesando el sector, uno de los más afectados por la pandemia del Covid 19".

"Se trata de un hecho histórico que otorga cerca de 450 millones de pesos a artistas y trabajadoras y trabajadores de la cultura en un sentido amplio", se destacó en un comunicado.

Las becas están dirigidas a personas físicas, las cuales recibirán un monto de hasta treinta mil pesos "a los efectos de dar respuesta a la coyuntura de emergencia que todas y todos estamos atravesando".

"Con el objetivo de agilizar el otorgamiento y hacer aún más transparente el proceso de adjudicación se firmó un convenio con ANSES. De esta forma, se garantiza que accedan a la beca aquellas y aquellos que más lo necesiten y más rápidamente", se señaló.

De acuerdo con lo informado, las solicitudes para las becas "serán evaluadas por un jurado amplio y diverso compuesto por representantes de todos los sectores de la cultura y refrendadas por el Directorio del Fondo Nacional de las Artes".

"Esta medida se inscribe dentro de las políticas que viene impulsando el Ministerio de Cultura como parte del desarrollo de una Cultura de la Solidaridad que invita a apoyar a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad artística y cultural para que entre todas y todos podamos superar este momento", se indica en la web del Fondo Nacional de las Artes.

Según se informó, para conocer cuáles son los requisitos y realizar la inscripción, que será exclusivamente en forma virtual desde hoy y hasta el próximo viernes, los interesados deben ingresar a fnartes.gob.ar/becas/beca-sostener-cultura-ii