Barrionuevo, sobre Macri : “Vamos a acompañarlo a que termine su mandato”

El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo afirmó hoy que la CGT, que llamó a un paro nacional para el 6 de abril, “no va a hacer nada para desestabilizar a este gobierno”, pero advirtió que si el presidente Mauricio Macri “se cierra en un séquito tan chiquito” y no pide "ayuda" al sector sindical, será "muy difícil" salir de los problemas.

“Llegó la hora” de hacer un paro general, sostuvo el gremialista y advirtió que “la presión de la gente hace que la conducción de la CGT tenga que tomar la medida”.



Barrionuevo, quien se declaró “desilusionado” con el primer mandatario al afirmar que no cumplió con sus “promesas de campaña”, sentenció: “No vamos a hacer nada nosotros, la CGT, para desestabilizar al Presidente ni a este gobierno. Vamos a acompañarlo a morir a que termine los cuatro años, pero hay que ir cambiando”.

Tras juzgar por radio La Red que en la Casa Rosada “son muy cerrados”, el ex titular de la ex CGT Azul y Blanca lanzó una advertencia: “Yo he hablado mucho con el Presidente, si el Presidente se cierra en un séquito tan chiquito y no pide que lo ayudemos, es muy difícil esto”.



Ayer, la CGT conducida por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña anunció un paro nacional de 24 horas para el 6 de abril, el primero en contra del gobierno de Macri, como “demostración de que hay un malestar generalizado en amplias capas de la población”.



“El Gobierno tiene que abrirse un poco; si no tratamos los temas que hacen al crecimiento de la Argentina y frenar el tema de las suspensiones, despidos, cierres, la escalada de precios, el deterioro del salario”, será ‘difícil‘ salir adelante, alertó.



Y repitió que al Ejecutivo nacional “el mundo del trabajo fue el que más acompañó; los empresarios lo abandonaron”.