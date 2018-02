Barrionuevo se bajó de la marcha porque es "un amontonamiento de dirigentes"

El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo confirmó ayer su decisión de no participar de la marcha convocada por Hugo Moyano para el 21 de febrero al sostener que no cree en "el amontonamiento de dirigentes". La movilización "se caracterizaba en un principio por el reclamo inteligente, pero fue desvirtuada por algunos. No participaremos porque no creemos en el amontonamiento de dirigentes", indicó Barrionuevo a través de un pronunciamiento oficial del sector sindical que le responde (CGT Azul y Blanca).