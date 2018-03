Barrionuevo: "Néstor Kirchner les daba trompadas a los secretarios"

El sindicalista Luis Barrionuevo lanzó una fuerte acusación contra el expresidente Néstor Kirchner. "El finado Néstor no sólo maltrataba a los secretarios, les daba trompadas", aseguró el líder gastronómico anoche en la mesa de Mirtha Legrand.

El debate comenzó en torno a las escuchas que se conocieron, donde en una de ellas la expresidente Cristina Kirchner trata de "pelotudo" al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli.

En esta línea, Barrionuevo y el periodista Gabriel Levinas, también invitado a la mesa, afirmaron que los malos tratos tanto de Néstor como de Cristina Kirchner eran habituales.

"Una vez teníamos que juntarnos a las cinco de la tarde, ella llegó, me dijo "ya estoy con vos" y se metió al baño. Salió gritándole a (Miguel) Nuñez, que después fue vocero presidencial, cosas mucho peores que a Parrilli porque faltaba papel higiénico. Los maltrató a él y a otra chica de una manera que yo no podía creer. Era una mujer así", contó Levinas.

Por su parte, el fiscal José María Campagnoli agregó sobre la exmandataria: "Si al jefe de Inteligencia lo trataba así, ¿qué nos queda?". Sin embargo, Campagnoli no justificó la grabación de la llamada.

"Solamente un audio es legal cuando lo ordena un juez pero en nuestro país no sería la primera vez que los servicios de inteligencia espían a los ciudadanos. No hay ningún juez que haya ordenado una escucha de la ex presidenta y del jefe de Servicios de Inteligencia", indicó.