Barrionuevo: “Cuánto aguanta el gobierno de Macri si nosotros salimos a la calle”

El jefe de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, estimó hoy que las paritarias salariales de este año podrían negociarse ‘en dos tramos‘, por semestre, y señaló que el principal objetivo ‘es no perder el poder adquisitivo‘.



El sindicalista gastronómico también señaló que ‘el ajuste (en tarifas) fue tremendo‘ y apuntó que los sectores del campo ‘le contestaron mal‘ a las expectativas del presidente Mauricio Macri al sostener que ‘creo que él esperaba más‘ de esos productores.



‘El esperaba 6 mil millones y se quedó con dos mil‘, acotó en alusión a las liquidaciones de granos y sostuvo que Macri ‘no tuvo acompañamiento de los que pedían el cambio‘.



Incluso, apuntó que ‘los banqueros tendrían que haber mostrado una actitud de ayudar para un asentamietno de este gobierno‘.



Respecto de las paritarias, señaló: ‘Sé lo que voy a pedir en mi sector que es privado. Se lo que me da para pedir no soy loco, tenemos que saber como esta la industria y como podes ayudar para que haya mas puestos de trabajo‘.



En ese marco, señaló en el programa Almorzando con Mirtha Legrand por canal Trece, que ‘no hay que perder el objetivo de lo que es no perder el poder adquisitivo del sector‘.



‘Nosotros ponemos en marcha el motor, pusimos primera, empezamos el diálogo‘, resaltó Barrionuevo pero cuando le consultaron si ya planeaban medidas de fuerza, indicó que ‘cuando metes segunda cuánto aguanta el gobierno de Macri si nosotros salimos a la calle, así no es‘.



El gremialista también advirtió que ‘no podemos perder el poder adquisitivo‘ y recordó que firmó ‘paritarias el año pasado y en diciembre se me terminó‘.



‘Vamos a ver si lo hacemos por seis meses, porque el gobierno te plantea hoy que la inflación baja‘, añadió y sostuvo que eso ‘nos motiva más para tirar la bronca”.



Barrionuevo, esposo de la diputada massista Graciela Camaño, advirtió que ‘este primer semestre se escapa, ellos tienen esperanza en el segundo esto va a hacer que nosotros podamos negociar en dos tramos hasta que podamos salir”.