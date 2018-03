Baradel admite que evalúan otra forma de protesta que puede “excluir paros”

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, reveló hoy que el frente gremial docente está “analizando diferentes posibilidades para continuar con la protesta‘ por reclamos salariales que pueden “excluir los paros o alternarlos”.

El dirigente gremial también aseguró que si el gobierno bonaerense los convoca para discutir salarios van a asistir porque “hay que volver a encontrar un camino que nos permita avanzar en la discusión salarial”.

Baradel, en declaraciones a radio Blue, negó que exista división dentro del frente gremial docente, al sostener que todos los espacios que lo conforman “están en la misma operatoria de protesta” y enfatizó que “si el Gobierno convoca a una paritaria nacional se destraba el conflicto”.

En este sentido, señaló que “hay una operatoria del Gobierno de querer dividir donde no hay división”, pero enfatizó que “es mentira” que existan diferencias internas en el frente.

“El Gobierno decidió confrontar con los docentes, no buscar una solución. Ellos tienen que cambiar la actitud, nosotros no lo tomamos esto como una pulseada política”, sentenció el dirigente de Suteba, quien acusó a la gobernadora María Eugenia Vidal de “pararse como candidata de Cambiemos, no como gobernadora de todos los bonaerenses, poniéndose por arriba y no tratando de resolver este conflicto”.

Baradel sostuvo que los dichos de la mandataria provincial causaron “mucha indignación y muchos docentes que no estaban parando se sumaron después de lo que dijo” porque “no conocen a los docentes y creen que todo se puede comprar”.

Consultado sobre si hay posibilidad de continuar con la negociación sin hacer paros, respondió que están “analizando diferentes posibilidades para continuar con la protesta” que “pueden excluir el paro o alternarlos”.

Además, puntualizó que la semana que viene realizarán una movilización a la Plaza de Mayo para pedir que el Gobierno convoque a la paritaria nacional, un salario digno y mejoras en la educación.