Baradel denunció una "guerra ideológica" contra los maestros

El secretario general del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, denunció ayer que el Gobierno de la alianza Cambiemos decidió enfrentar a los maestros en una "guerra ideológica" y consideró que "como no hay paritaria nacional, las provincias, los docentes y los chicos quedan librados a su suerte", al cuestionar que el Ejecutivo nacional no convocó a la negociación federal de la actividad. Además, en declaraciones radiales, el gremialista evaluó que si la administración de María Eugenia Vidal "resuelve la paritaria por decreto, es una demostración más de que es un gobierno autoritario".

"En la dictadura se hablaba de guerra contra los subversivos y ahora contra los docentes, es ideología", adujo Baradel. Y abundó: "Es una campaña orquestada desde el gobierno de Vidal, es gravísimo".

El sindicalista se refirió de esa manera a la campaña en la red social Twitter sobre una supuesta manifestación espontánea de los usuarios para ofrecerse como voluntarios para ponerse al frente de las aulas y comenzar las clases ad honorem. "Claro que no fue espontánea. Quien inició esa campaña fue un docente universitario rentado por el PRO. Hasta ahí sabíamos que eran ellos. Tres de cada cuatro mensajes en las redes eran trolls que trabajan en el call center del PRO", denunció.