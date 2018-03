Banfi: "Ahora tenemos que obligar a los varones a contratar mujeres"

Para las diputadas de todos los sectores que trabajan desde hace años la agenda de género se abrió una oportunidad histórica en el Congreso. La posibilidad de debatir la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo provocó en las últimas semanas un efecto cascada y visiblizó añejos reclamos de las mujeres. Entre ellos, el reclamo por la equidad salarial. Karina Banfi, diputada de la UCR en el interbloque Cambiemos, presentó en abril de 2017, hace casi un año, una iniciativa para reducir la brecha salarial entre varones y mujeres.

Su propuesta apunta a crear un ranking de empresas públicas y privadas para mostrar cuáles son las más igualitarias. Los empleadores deberán informar todos los meses las remuneraciones distinguidas por género y puesto de trabajo, y el Ministerio de Trabajo creará con esos datos una tabla de posiciones, de publicación anual.

¿Cuál es el objetivo último del proyecto?

Estamos trabajando en este tema desde hace un año con el Ministerio de Trabajo y llegamos a la conclusión de que lo mejor es generar incentivos positivos para que las empresas mejoren su situación para acceder a créditos, ventajas impositivas e incluso crear esas ventajas si vemos que la ley no está funcionando. Tiene que ser un proceso que vaya en evolución. Vamos a apuntar a las grandes empresas, incluso públicas, para las que la ley va a ser de alto cumplimiento, y con más de 200 empleados.

¿Por qué una ley y no, en cambio, impulsar los incentivos a través del Ministerio?

Estamos enfrentando un cambio de paradigma, claramente. Hoy las mujeres tenemos la opción de si nos queremos quedar en la casa o queremos ir a trabajar. Y hay que generar un sistema que acompañe al empleador que quiera contratar a una persona que es brillante y que además es mujer. En ese cambio de paradigma, con un alto nivel de voz de las mujeres sobre las violencias y los acosos, lo que empecé a observar es que necesitamos anclar algunas cuestiones de derechos. Por eso es necesaria la ley. Porque tenemos que obligar a los varones a contratar mujeres. Si no los obligamos, todo nuestro avance en algún momento va a ir para atrás. Porque vamos a afectar la inclusión laboral de las mujeres. No por acortar la brecha salarial, eso es una consecuencia. Sino por haber denunciado a los varones por acoso laboral.

¿Espera resistencia de las empresas?

Si hay incentivos, no. El sistema gradual es necesario para generar un sistema normativo que facilite la inclusión de la mujer en el mundo del trabajo y no que la eyecte por el reconocimiento de derechos y la reacción que eso pueda provocar.

¿Cuáles son los incentivos que prevé?

El principal es el ranking público. Una de las cosas que sucede con la brecha salarial es que principalmente nosotras carecemos de información. ¿Qué pasaría si los salarios por puesto de cada empresa fueran públicos? También la publicación de esos datos la hablamos con el Ministerio de Trabajo. La información de cuanto vale, no sé, un jefe de redacción en un diario. Básico. Sin antigüedad, ni premios. No nombres de personas, pero sí categoría, posición.

¿Con qué respondería el Estado a partir de esa información?

Queremos que la equidad salarial sea un rubro importante a tener en cuenta para vos, como Estado, para promocionar o beneficiar a las empresas que buscan acortar o eliminar la brecha. Yo no iría tanto por la penalidad o la sanción. Sí quizás, eso lo dejo libre a la reglamentación, si hay mentiras en los datos, ocultamiento de información o incumplimiento de la norma. Vos aportás la información y si en el ranking quedás último y no hacés nada por modificarlo, bueno, quedás último. Y eso puede transformarse hasta en un tema de consumo responsable. Yo tal vez no quiero consumir productos de una empresa que no respeta la equidad salarial.

El Ejecutivo también propone modificar las licencias.

Nosotros tenemos que evitar que un empresario o un jefe diga "no, entre una mujer, que se me puede embarazar, y un varón, contrato al varón". El sistema progresivo es ideal. El Estado tiene que tener principios mínimos de apoyo y ayuda a las decisiones de planificación familiar. Si yo quiero salir a trabajar y mi marido se quiere quedar a cuidar los niños, eso debería ser algo que pudiéramos conversar con los empleadores. Que el Estado hoy obligue a los varones a tomarse sólo dos días de licencia por paternidad es una violación a sus derechos y a los derechos de sus niños. Porque ellos se tienen que tomar las vacaciones si quieren prolongar esa estadía. Es muy injusto. Para ellos y para sus parejas.

¿Cuál es su pronóstico respecto de esta agenda?

¡Quizás podamos avanzar todos los casilleros de un tirón! Ojalá. (Risas) Pero las normas vienen progresivas para no generar procesos de shock que generen reacción. Acá tenemos que proteger a las mujeres. Hay que repensar el sistema laboral. Habilitar el trabajo desde la casa, que sea por objetivos y no por horarios, aprovechar la tecnología, e incorporar eso a los sistemas de licencias.