Un banco suizo informó que en la cuenta de Arribas se acreditó un sólo pago

El banco suizo Credit Suisse informó que en la cuenta del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, ingresó sólo una de las cinco transferencias que investiga la Justicia presuntamente remitidas por Leonardo Meirelles, el cambista brasileño condenado por haber pagado coimas para la constructora Odebrecht y otras empresas brasileñas involucradas en el escándalo denominado Lava Jato.

La información fue publicada hoy por el diario La Nacion, quien también había publicado por primera vez información sobre 5 transferencias realizadas por Meirelles a la cuenta de Arribas, según lo declarado por el propio Meirelles en la Justicia brasileña y obra en el expediente judicial.

Se trata de un mail enviado por el Credit Swisse al titular de la AFI, donde señala que se acreditó una transferencia por u$s 70.475, y luego señala: "No recibimos y no fueron acreditados" los otros 4 envíos, que deberían sumar u$s 530.000, según lo declarado en la Justicia brasileña.

En igual sentido, la AFI comunicó la semana pasada que Arribas solo recibió una de las cinco transferencias que reveló la investigación, la de los u$s 70.475 y que, según declaró el jefe de la AFI, se correspondían con la venta de un inmueble en Brasil.

Según los registros bancarios que publica La Nación, se trata de la última transferencia a las cuentas de Arribas, y por el monto más bajo, realizada el 26 de septiembre de 2013.

Las otras 4 transferencias, en cambio, se realizaron el 23 de septiembre cerca de la medianoche y en total suman casi u$s 530.000. Según la Justicia brasileña, desde la cuenta de Meirelles se ordenaron los 5 giros; sin embargo, no se sabe qué pasó con la mayor parte del dinero, que ahora según informa el banco, no fueron acreditados en la cuenta de Arribas.