Banco Mundial lanzó un 'bono catástrofe' por u$s 1400 millones: cómo funcionan

El Banco Mundial lanzó hoy un bono de catástrofe por u$s 1400 millones para la cobertura de terremotos en América Latina, la mayor emisión de ese tipo que se ha realizado hasta el momento.

El bono entregará, en distintos tramos, asistencia a Chile, Colombia, México y Perú ante eventuales sismos, indicó en un comunicado Aon Securities, la entidad que estructuró la operación.

"Esta es la mayor operación de cobertura de riesgo soberano y la segunda mayor emisión en la historia del mercado de bonos catastróficos. Es la primera vez que Chile, Colombia y Perú acceden a los mercados de capitales para obtener un seguro contra desastres naturales", indicó el banco.

Estos instrumentos denominados bonos catástrofe (cat bonds) están atados a las catástrofes naturales. Permiten que tanto aseguradoras como gobiernos puedan transferir a los mercados de capitales parte del riesgo que ellos tendrían que asumir en caso de que se produzca un desastre natural.

Los 'bonos cat' pagan un interés muy alto al inversor, que asume el riesgo de perder su capital si ocurren catástrofes como terremotos o huracanes.

Así, si el desastre natural ocurre, el inversor pierde parte o la totalidad del dinero invertido en el bono, que se utiliza para cubrir los costos del terremoto. En cambio, si no se produce, el inversor recupera el dinero invertido y la rentabilidad del instrumento.

En este caso, la emisión del Banco Mundial está integrada por cinco clases de bonos: Chile recibirá uno por u$s 500 millones; Colombia otro por u$s 400 millones; México dos por un total de u$s 260 millones y Perú uno por 200 u$s millones en cobertura de riesgo.

Si bien cada uno de ellos tiene diferentes términos, todos están diseñados para cubrir riesgos por terremotos. Su activación depende de los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Los sismos ocurridos en México durante el 2017 hicieron que ese fuera el peor año a la fecha en pérdidas por desastres naturales.

Fuente: Reuters