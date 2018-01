Banco Mundial: Macri prioriza infraestructura sobre proyectos sociales

El gobierno de Mauricio Macri prioriza los proyectos de infraestructura al solicitar préstamos al Banco Mundial, tal como se puede observar en las 12 iniciativas que aprobó financiar el organismo multilateral entre 2016 y 2017. Haciendo una comparación, son claras las diferencias con el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, quien puso el acento en programas sociales con ayuda de la organización internacional.

Cada gobierno define con el Banco Mundial el proyecto que llevará a cabo. El organismo multilateral ofrece servicios técnicos, financieros y de asesoría a países de ingreso mediano y bajo a fin de respaldar las iniciativas de desarrollo, y cada Estado define qué rubro priorizar. En el caso del gobierno de Macri, la mayor parte de los u$s 2625 millones que financia el Banco Mundial van a proyectos vinculados a infraestructura.

Para observar esta tendencia, El Cronista se basó en el análisis de temas que definen cada iniciativa, según la clasificación que da a cada proyecto el organismo multilateral. Ocho de los doce préstamos aprobados en la era Macri son calificados como "Medio ambiente y gestión de recursos", tal como es el caso de los u$s 200 millones destinados al "Proyecto de Apoyo a la Gestión del Riesgo de Inundaciones en la Ciudad", que ejecuta el gobierno porteño del oficialista Horacio Rodríguez Larreta.

Entre estas iniciativas, varias son calificados como "Financiamiento y desarrollo del sector privado". En este caso encuadra el "Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables", que recibe u$s 480 millones del Banco Mundial para impulsar la inversión privada en el sector. Este tipo de proyectos se enfoca en destinar fondos a obras, al desarrollo rural y/o urbano y a impulsar el financiamiento del sector privado.

Ahora bien, el Gobierno también apunta a obras de infraestructura que están dirigidas a los sectores de menos recursos. Un ejemplo son los u$s 200 millones que el Banco Mundial presta para el "Proyecto de transformación urbana del AMBA", que apunta a mejorar las condiciones habitacionales y el acceso a servicios básicos en barrios desfavorecidos como la Villa 31.

En tanto, cuatro de los doce proyectos de la era Macri tienen un encuadre pleno de desarrollo social, que fue el eje prioritario durante el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Fernández. Estos proyectos están calificados bajo el rótulo "Protección y desarrollo social" y "Género y desarrollo humano". Este es el caso del "Proyecto para la protección de los niños y los jóvenes", que el Banco Mundial financia con un préstamo de u$s 600 millones, principalmente al Ministerio de Desarrollo Social, que dirige Carolina Stanley.

A su vez, el segundo mandato de Cristina Fernández recibió la aprobación de ocho proyectos en el último año de su gestión, por u$s 1.543 millones. Entre 2012 y 2014, Argentina no requirió préstamos al BM porque el PBI per cápita superaba los niveles que habilitan el otorgamiento de préstamos. Durante el último mandato del FpV, salvo un proyecto, el resto están calificados como iniciativas de "Protección y desarrollo social" y "Género y desarrollo humano". Un claro ejemplo en esta línea fueron los u$s 425 millones que prestó el BM para financiar el "Proyecto de apoyo para el empleo de jóvenes".

Este tipo de distinción de proyectos entre los dos gobiernos está inspirado en el análisis que hizo el especialista en Relaciones Internacionales, Alí Burak Güven. En su estudio sobre "El Banco Mundial y los Países Emergentes", el profesor de la universidad de Birkbeck (Londres) considera inversiones en "infraestructura" a aquellos proyectos que el Banco Mundial caratula como "Medio ambiente y gestión de recursos" así como "Financiamiento y desarrollo del sector privado". Según Güven, estos préstamos reflejan el interés convencional del organismo al desarrollo del capitalismo doméstico y la industrialización.