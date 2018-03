Bancarios protestan hoy y mañana

Los bancos atenderán hoy y mañana de manera limitada ya que los empleados del sector realizarán asambleas con cese actividades en reclamo del cumplimiento del acuerdo salarial alcanzado con las cámaras empresarias del sector, mientras aseguraron que el lunes determinarán la fecha de un paro nacional. La Asociación Bancaria (AB) cuestionó ayer "la actitud de los bancos y ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de negar el cumplimiento íntegro de los acuerdos oportunamente suscriptos, en particular la falta de pago del anticipo salarial" y amenazó con denunciar en la Justicia al titular de la cartera laboral.

"Teníamos un preacuerdo salarial con el sector empresario, firmado con el 80% de las cámaras, y el ministro de Trabajo decidió no homologar el acuerdo y ha dado orden a los bancos para que no los paguen", acusó el secretario general del sindicato, Sergio Palazzo. Y anticipó que el próximo lunes el sindicato definirá la fecha de un paro nacional del sector.