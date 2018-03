Paritarias: bancarios adelantaron que comenzarán a negociar con un piso de suba del 33%

El secretario de prensa de la asociación La Bancaria, Eduardo Berrozpe, señaló hoy que el preacuerdo salarial suscrito por esa entidad para el primer trimestre del año será el piso de la negociación paritaria y dijo que serán los representantes de los trabajadores los que establecerán “el porcentaje justo, habida cuenta del ascenso galopante de los precios”.

“Hemos firmado un preacuerdo salarial con un anticipo que es de 4.833 pesos por mes para el primer trimestre que, sobre el salario conformado inicial de un bancario, es del 32,73%. Ese es el piso de la negociación paritaria, pero me temo que no es suficiente porque ya hay una inflación del 40”, señaló Berrozpe en diálogo con la radio AM 750.

En ese sentido, estimó que al momento de reanudación de las paritarias será La Bancaria la que establezca “el porcentaje que considera justo”. Por otra parte, se refirió a la estabilidad laboral del sector y subrayó que “hay que reaccionar ante los despidos injustificados” tanto en el sector público como privado. “Tenemos que estar firmes en la defensa de la banca pública y del Banco Central, porque los despidos en el Central son la desarticulación de la supervisión sobre el sistema financiero”, concluyó.

Desde hace más de 2 semanas que el gremio de los bancarios se encuentra realizando un acampe en el BCRA por el despido de 47 empleados de la entidad, 37 de ellos de planta permanente.