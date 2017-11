Bancarios cuestionaron la reforma laboral que impulsa el Gobierno

El jefe de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, criticó hoy la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y aseguró que no presenta garantías para los trabajadores. "El proyecto (de reforma laboral) no está mejorado. El gobierno elevó una serie de iniciativas, todas a la baja. Son todas perdidas de derecho y no hay garantías para los trabajadores", sostuvo el gremialista.

En este sentido, consideró que "uno de los peores aspectos de la reforma es la destrucción de la irrenunciabilidad de derechos" y lamentó que en este contexto el Ministerio de Trabajo es "propatronal".

"Antes había un equilibrio de control en el Ministerio de Trabajo que tendía a equilibrar en el mejor de los casos. Hoy hay un Ministerio propatronal", aseveró en diálogo con radio Con Vos, al tiempo que insistió que la cartera y el sector patronal "son lo mismo".

Por último, criticó el rol de los legisladores peronistas en la discusión sobre la reforma laboral y señaló que "la oposición no encuentra una uniformidad en el criterio para enfrentar estas políticas y muchas veces termina siendo funcional".

"El peronismo no termina de definir si su agenda va a estar en función de los trabajadores y jubilados, o al servicio de su interna", concluyó.