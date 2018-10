Banca internacional pronostica caída de inversión en el país

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) publicó malas proyecciones para el gobierno de Mauricio Macri. Según su último informe, el flujo de capitales extranjeros tendrá "drásticas caídas" en 2019, principalmente en Argentina, Corea, Arabia Saudita, Turquía y Egipto, en comparación con este año.

En pleno escenario de recesión, la Casa Rosada parece que no tendrá buenas noticias por el lado de los capitales extranjeros en 2019. El informe del IIF advierte que Argentina sufre una tendencia global que es la aversión de los inversores a apostar a los mercados emergentes, tanto este año como el próximo. De hecho, el instituto reconoce que recortó en u$s 70 mil millones sus estimaciones sobre flujos extranjeros a emergentes para este año que quedarán en u$s 1.14 billones, de los cuales u$s 580 mil millones van a China.

La caída en las proyecciones del flujo de capitales extranjeros es peor si se la compara con 2017: u$s 1.26 billones. Y el escenario parece más sombrío para 2019: el IIF bajó en u$s 220 mil millones sus proyecciones de capital extranjero hacia los emergentes que quedará en u$s 1.13 billones. La caída en estas perspectivas se debe principalmente a la situación de vulnerabildad, desbalances fiscales y externos en Argentina, Turquía, India, Sudáfrica, Brasil y Egipto.

Este dato preocupa a varios economistas. De hecho, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, alertó sobre el peligro que puede generar la falta de inversiones en el país para el próximo año. "Una nueva interrupción repentina en el ingreso de capitales financieros de corto plazo antes de las elecciones del año próximo, agravaría la estanflación y podría llegar a poner al país al borde de la hiperinflación", escribió el ex funcionario en su blog. De hecho, en su informe el IIF advierte que espera que la inflación en la Argentina aumente en lo que resta del año, antes de empezar a bajar en 2019. El estudio indica que en la inflación, de doce meses, llegó a 34,4% en agosto, luego de que esté en 31,2% en julio, principalmente impulsada por la depreciación del peso.

El informe además advierte sobre los problemas que genera la tensión comercial global. A esto agrega que la suba de la tasa por parte de la Fed y las crisis de la Argentina y Turquía alertan sobre el aumento de los niveles de deuda y esto incrementó la aversión a los mercados emergentes. Según el IIF, todo este combo impactaron en una fuerte depreciación de las monedas en los países emergentes.

Las perspectivas respecto a la Argentina son un párrafo aparte en el informe del IIF. "Se vienen tiempos dolorosos", arriesga el estudio. La hipótesis central es que el gobierno de Macri se comprometió con el FMI en llevar adelante un severo ajuste fiscal. El IIF alerta desde Washington que la estabilidad macroeconómica depende de un "apoyo político amplio a la consolidación fiscal", pero que esto se vuelve incierto con las elecciones de octubre del próximo año en el horizonte.

A su vez, advierte que las turbulencias financieras impactaron en la economía y deterioraron las condiciones sociales. El informe fue publicado ayer, una semana después de que el Presidente anunciara que la pobreza aumentó a 27,3% durante el primer semestre de este año.

También el informe considera que "probablemente" la actividad económica continúe contrayéndose en los próximos meses por problemas financieros, severas políticas monetarias y fiscales, así como la erosión de los salarios reales. Pero también plantea que la recesión y la depreciación del peso puede ayudar a reducir el déficit de cuenta corriente, que reflejaría un superávit en la balanza comercial.

Para el IIF, si el Gobierno consigue apoyo político para su programa de déficit cero y base monetaria cero, podría llegar a reconstruir la confianza de los inversores en el país. Por último, el estudio considera que esto también ayudaría a que se reduzcan la fuga de capitales de residentes, que "comenzaron a disminuir, pero siguen por encima de niveles de otros momentos críticos"