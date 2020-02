Balance positivo: Alberto se trae los apoyos que fue a buscar y vuelve con un mensaje para Macri

Cerca de las dos de la mañana, la última noche en París, mientras el secretario de Comunicación Juan Pablo Biondi respondía mensajes en su habitación, escuchó ruido del huésped de al lado: Alberto Fernández. Era sonido de una guitarra.

El Presidente al final había afinado y pudo tocar el instrumento que le regaló Emmanuel Macron. Una postal del cierre de la minigira europea de la comitiva argentina que, en sus palabras varias veces repetidas, “superó todas nuestras expectativas”.

El Presidente no sólo cree haber logrado volver a Argentina con el principal objetivo fijado, el apoyo europeo en el FMI con la bendición papal, sino también uno simbólico: demostrar que los augurios de Mauricio Macri sobre el aislamiento del mundo con una presidencia F, durante la campaña, no eran reales. Y, afirman en la delegación, vuelven a Argentina con más que eso. “Se dieron cuenta que es un moderado que puede balancear una región convulsionada”.

La ironía es que eso también imaginaban de Macri, más por coincidencias ideológicas, como líder latino que ordenara los cambios de vientos liberales. Con las inesperadas crisis sociales en países por décadas estables, como Chile, en la delegación imaginan una entronización de Alberto Fernández como un mediador regional, que pueda llegar a recomponer puentes con el brasileño Jair Bolsonaro y hablar con el venezolano Nicolás Maduro.

“Soy un reformista pero no quiero tirar las instituciones por la ventana”, le respondió el Presidente a Ian Sieleck, el ex alumno de Sciences Po que se presentó como ex funcionario macrista en la introducción de su pregunta. A modo de ejemplo del equilibrio de Alberto Fernández, en la comitiva sostenían que por la mañana hablaron por teléfono. No revelaron el contenido de la charla.

Con la visión de dos polos globales post-Brexit, con Inglaterra alineada con Estados Unidos y Europa en búsqueda del eje Canadá-México-América Latina, la lógica se replica a nivel doméstico. Una que trasciende las fronteras por la impronta de Cristina Fernández de Kirchner, una figura que aún genera resquemor en Europa.

“Hay dos extremos, antikirchnerismo y kirchnerismo, Alberto puede manejarse en el centro. Hay que terminar esta grieta que no conduce a nada”, sostenían en el lobby del hotel Regina, a metros del Louvre. Con una aclaración: hablar no significa coincidir sino “respetarse”.

No fue casual, entonces, el anuncio de que la vacante embajada en España la ocupará el radical Ricardo Alfonsín (hijo de Raúl, uno de los que más cita el Presidente). El Frente de Todos abrió todas sus puertas.

Exultantes en suelo europeo, destacando además del trato amistoso de Macron, la deferencia de la canciller alemana Ángela Merkel y el seminario en el Vaticano, la comitiva esquivó las noticias que llegaban de Argentina.

Primero la decisión de Axel Kicillof de al final pagar los u$s 250 millones del BP21 que quiso postergar para mayo, si bien Alberto Fernández lo respaldó al afirmar que trabajan juntos. Y segundo, se llamaron a silencio por el 10% de aceptación del bono que llevan sus siglas.

La obsesión del albertismo es acordar primero con el organismo de a Kristalina Georgieva y ese pacto macro debería ordenar a los bonistas privados. “No es verdad que no tenga un plan, es verdad que no lo contamos”, admitió el Presidente que se imagina escondiendo sus cartas en una partida de póker con los acreedores.

“El 12 (de febrero), el ministro Martín Guzmán lo revelará”, agrega el mandatario. Quedan pocos días, en el prólogo de la administración albertista, que podría definirla por los cuatro próximos años.