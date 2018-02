Bajo la sombra de Cristina, el peronismo profundiza el debate por su unidad

Tres días después del encuentro en la UMET que unió a representantes de tres sectores del peronismo que fueron divididos en las últimas elecciones, la figura de la actual senadora de Unidad Ciudadana y ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa alejando las posturas justicialistas. Mientras el jefe de diputados del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, sostuvo ayer que Mauricio Macri debería ser "el único límite" para la oposición"; su par del Frente Renovador Felipe Solá evaluó que la ex mandataria tiene un "techo bajo", que la aleja de ser una opción de "futuro".

"Nosotros tenemos la obligación de construir una agenda opositora y nada bueno va a salir de un intento dialoguista con el Gobierno", consideró Rossi, en una entrevista con el diario Perfil. El legislador kirchnerista participó del evento en la Universidad Metropolitana para la Educación y le Trabajo (UMET), junto a dirigentes del massismo (sin el aval de Sergio Massa) y del randazzismo. Allí se comenzó a plantear la idea de una unidad dentro del PJ: "No hay que sobredimensionarlo ni subestimarlo, algunos dicen que es el puntapié inicial para la construcción de un proceso al que tiene que ir la oposición", explicó aquel cónclave.

En esa línea, Rossi opinó que "la dispersión" del partido "para el único que es negocio es para el presidente Macri". "Tenemos que tratar de construir una alternativa que pueda darle representación política electoral al 60% de la Argentina que en la última elección no votó a Cambiemos y que hoy seguramente serán muchos más", añadió.

Por su parte, si bien Solá reconoció ayer que la ex Presidenta fue la opositora que obtuvo más sufragios en las últimas legislativas, advirtió que alcanzó un techo. "Cristina Kirchner es la que demostró más votos dentro del campo peronista y por otro lado es la que que suponemos todos que es la que tiene el techo más bajo. No sé si el techo es 37, 39 o 32, no lo sé. La situación del techo es más importante que la situación de los votos en la posibilidad de mirar el futuro", analizó el ex gobernador bonaerense en Radio 10.

Sin embargo, más allá de desalentar la construcción de la unidad del peronismo bajo la conducción de la actual senadora, el legislador massista exhortó a la dirigencia opositora a deponer la "crítica furibunda" hacia el anterior Gobierno. "El kirchnerismo puede ser corrupción, dogmatismo o sectarismo pero ha sido una realidad y sigue siendo una esperanza para millones de argentinos. Por lo tanto aunque no sean la mayoría se debe respetar esa esperanza", reflexionó Solá.

A quien no le gustó el encuentro de la UMET fue a Margarita Stolbizer, socia de Massa en los últimos comicios. "La foto es patética", afirmó en radio La Once Diez. "Esa fotografía atrasa, porque es una fotografía que termina cantando la marcha peronista y eso hoy atrasa en la Argentina muchísimos años", opinó la ex diputada del GEN.