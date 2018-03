Báez debe presentarse el jueves ante Casanello

El juez federal Sebastián Casanello adelantó para el próximo jueves la declaración indagatoria del empresario Lázaro Báez y de otros acusados en el marco de una causa por lavado de dinero.

La indagatoria fijada inicialmente para el 26 de abril próximo se adelantó para esta semana, a raíz de un viaje que tiene programado al exterior para esa fecha el fiscal Guillermo Marijuan. Báez, su hijo Martín; el contador Daniel Pérez Gadin; su hijo Sebastián; Walter Adriano Zanzot; el presidente de la financiera SGI, César Fernández; y Fabián Rossi, ex pareja de la vedette Iliana Calabró, deberán presentarse ante Casanello.

Por otra parte, el juez federal Claudio Bonadio quedó a cargo de la investigación por una denuncia que hizo la diputada Margarita Stolbizer contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto lavado de dinero a través de la sociedad comercial Los Sauces. Bonadio fue separado el año pasado del expediente central contra la ex mandataria, Hotesur.