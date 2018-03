Báez: “Se persiste en buscar delitos para involucrar a Cristina Kirchner”

El detenido constructor kirchnerista Lázaro Báez afirmó hoy ante la Justicia en lo Penal Económico que "se persiste en buscar delitos" en su actividad empresarial “para involucrar a la ex presidenta” Cristina Fernández.



“Parezco ser la única alternativa que les queda cuando jamás hubo algún compromiso para con ella, ni de ella hacia mí”, sostuvo el titular de Austral Construcciones en el descargo por escrito que presentó al juez Ezequiel Berón de Astrada.



Báez se refirió a una “descarnada persecución” en su contra y dijo que se asemeja al “pan y circo” como “en la antigua Roma: el clamor popular de justicia pareció calmarse con Lázaro Báez a quien lograron demonizar y apagar con él el fuego”.



El titular de Austral Construcciones fue trasladado esta mañana desde el penal de Ezeiza al juzgado de Berón de Astrada, que ya lo procesó y lo citó de nuevo para que amplíe indagatoria por 98 mil pesos en aportes jubilatorios supuestamente impagos por parte de su compañía Badial Construcciones, en 2010.



Báez acompañó en su descargo documentación “F.931 y Planes de Facilidades de Pago” de la AFIP con la que, según él, queda demostrado que la deuda previsional que el juez le imputa “se encuentra cancelada en su totalidad, de manera espontánea”.



“Quienes estén operando esta persecución administrativo- judicial, corporacional o política contra mi persona, no lograron llegar a ningún otro objetivo que destruirme a mí solo y sacarme de la obra pública para que sigan los mismos de siempre”, disparó.



También el detenido empresario acusó al empleado de la AFIP Jonathan Denis Novello “y los superiores que lo mandaron a hacer esta falsa denuncia” en su contra y le pidió al juez que extraiga testimonios para iniciar una causa penal.



En ese sentido, puntualizó que por esa “falsa denuncia” el juez “se vio obligado a encaminar en varias oportunidades, primero corrigiendo el monto de la denuncia original del orden de 250 millones millones de pesos (...) y quedara en 33 millones, casi DIEZ veces menos que la cifra original denunciada”.



En esta causa se encuentra procesado desde el 30 de diciembre pasado por el supuesto delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social y afronta un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 33 millones de pesos. También fueron procesados sus hijos Martín, Luciana y Leandro, y el abogado Julio Mendoza



Las empresas vinculadas a las maniobras fueron Austral Construcciones, Alternativa, Alucom Austral, Austral Agro, Loscalzo y Del Curto, Badial, Kank y Costilla, Diagonal Sur Comunicaciones, Consultora Magma, Sucesión de Biancalani Adelmo, Epsur, Don Francisco, M&P, Valle Mitre y Servicios Integrales Alem.



Lázaro Báez está preso desde el 5 de abril de 2016, en el marco de la causa conocida como la “ruta del dinero K”, en un expediente en donde tiene dos procesamientos confirmados y el juez Sebastián Casanello pretende que su caso sea llevado a juicio oral.



El empresario también fue procesado junto a la ex presidenta Cristina Fernández, por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio del Estado.



Báez también está siendo investigado en otros expedientes penales en donde se investiga a la ex presidenta, como Hotesur y Los Sauces.