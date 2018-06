La visita a Quebec, en los pies de Awada

De ministro de CFK a asesor en el Senado

Conflicto por la gestión de un museo

Pichetto: palo para Kicillof, flores a Vidal

Ni el rol de Primera Dama argentina, desde donde se esperaba que se convirtiese en embajadora del diseño nacional, pudo alejar a Juliana Awada de su fetiche por los accesorios de lujo de marcas internacionales. Es en las giras donde saca a relucir su colección de carteras y zapatos de casas de moda que no poseen locales en Buenos Aires. En Canadá, donde llevó una agenda paralela mientras Mauricio Macri participó como invitado en la cumbre del G7, se reunió con su par canadiense Sophie Trudeau, encuentro en el que se calzó un par de zapatos de la firma italiana Prada en color blanco, con terminaciones en negro y rosa, cuyo precio es de 790 euros. Luego, junto a sus maridos, compartieron una caminata por los jardines del hotel donde se realizó la cumbre, y una cena privada en un restaurant de Quebec. Impecable, Awada lució unas zapatillas over size -último grito de la moda- en blanco y nude de la casa Céline, que se venden en Europa por 650 euros.El 7 de julio de 2009 fue su último día en la marquesina pública, el día que el poco conocido Carlos Rafael Fernández le dejó el Ministerio de Economía a Amado Boudou, cargo que tuvo apenas 14 meses. De bajísimo perfil, es uno de los pocos ex titulares del Palacio de Hacienda al que las radios no llamaron para consultar sobre el acuerdo del Gobierno con el FMI. Tal vez lo imaginaban retirado. Pero no: figura como asesor del ex gobernador tucumano José Alperovich en el Senado. Con la más alta categoría.Cambio de rumbo para el Museo de Arte de Tigre (MAT). Después de cuatro años al frente de la institución la historiadora de arte argentino María José Herrera fue desplazada de su cargo a pedido del intendente Julio Zamora. Fuentes del museo confirmaron a El Cronista que el propio Zamora quiere que la institución bajo su órbita se enfoque en darle mayor visibilidad a la colección propia y a la puesta en valor del histórico edificio donde funcionó el Tigre Club. En el mundillo del arte se teje otra hipótesis: la relación con Herrera se cortó a mediados de abril, dos días antes de inaugurar la exhibición "Donde todos los sueños se hacen realidad" del artista pop Edgardo Giménez. Sobre el filo de la inauguración, el municipio suspendió el evento, dio de baja el cocktail tradicional y el traslado de periodistas e invitados y apenas permitió que el museo abra las puertas ese día.El senador Miguel Pichetto expuso el jueves pasado en el evento de la ACDE y llegó a criticar al kirchnerismo y hasta a hacer autocrítica. "El gobierno anterior quemó la moneda, en una política casi prosoviética, con Kicillof (Axel), de intervención colectivista. Con graves errores, de los cuales también he sido parte", reconoció el referente peronista. Pero también cuestionó al presidente Mauricio Macri por sus críticas al PJ. En cambio, Pichetto lanzó flores a María Eugenia Vidal, con quien se reunió la última semana, por su apertura al diálogo.