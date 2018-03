Awada, Carrió y los Red Hot Chilli Peppers

Un ministro finlandés en el Nacional B

Las autoridades del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires esperaban la llegada de Juliana Awada para la inauguración de la muestra de fotografías de Aldo Sessa. “Tenemos que desalojar la sala porque llega la Primera Dama”, comunicó la directora Victoria Noorthoorn y retiró a los periodistas del lugar. Pero para sorpresa de todos la que irrumpió en el edificio fue Elisa Carrió. “Conozco al artista hace tiempo. Me ha hecho un retrato maravilloso”, declaró. Carrió y Awada recorrieron juntas la exhibición junto a un tercer invitado sorpresa: el cantante de la banda Red Hot Chilli Peppers, Anthony Kiedis, quien apareció sin invitación en el hall del museo. Rápidamente, los encargados de prensa le brindaron un trato preferencial y lo llevaron junto a las mujeres con quienes terminó fotografiándose.“El señor ministro me ofreció la camiseta oficial del equipo uruguayo y prometo ponérmela cuando vaya a los partidos de fútbol de la próxima Copa del Mundo”, garantizó el canciller finlandés Timo Soini, junto a su par del vecino país el pasado viernes. Luego cruzó el Río de la Plata y ayer, domingo, quiso ver un partido en la Argentina. A falta de fecha de primera división por la fecha FIFA, el ministro de Finlandia se quedó sin conocer la Bombonera o el Monumental pero no sin ver fútbol: concurrió como un hincha más al estadio República de Mataderos para ver el partido entre Nueva Chicago y Juventud Unida de Gualeguachú, que terminó 1 a 1. Según reportó el sitio Vermouth Deportivo, la delegación finlandesa aprovechó el entretiempo para disfrutar de un picnic.