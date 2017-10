Los borradores de la reforma laboral

Los capitales ya no vienen para refinanciar

Lanata los provocó, pero igual se llevó aplausos

En el consumo de bienes durables hay paso a paso

Vidal también tiene gestos de firmeza

Miradas sobre el discurso de millennials

Cris Morena y un consejo a los empresarios

Entre panel y panel, empresarios, hombres de negocios, consultores y banqueros, aprovechan los minutos que quedan libres para ir tomando el pulso de lo que viene. Más allá de los testimonios de María Eugenia Vidal en la apertura y de Marcos Peña en el segundo día de sesiones, los asistentes a IDEA se preguntan con qué viene el Gobierno después de la elección. "La reforma laboral la está haciendo el mercado", aseguró un alto conocedor de la legislación actual, para dejar en evidencia que, si el Ejecutivo no pone primera, lo que seguirá en pie es la flexibilización de las condiciones que demandan las propias empresas para hacer frente a escenarios de negocios en los que la tecnología y la competencia crean exigencias cada vez mayores. El Ministerio de Trabajo está hoy en un profundo intercambio de borradores con expertos laboralistas de empresas y también en contacto con gremios. La idea de avanzar por sectores sigue en pie, porque el Gobierno se aferró a la promesa del diálogo y el consenso. Pero el resultado electoral definirá la profundidad del proyecto que salga a la cancha. "Hoy lo que hay con la CGT es un pacto de no agresión", reconoció otro interlocutor habitual de la cartera laboral, mientras veía pasar por el hall del Sheraton a Antonio Caló, Julio Piumato, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri y Juan Carlos Schmid.El ánimo del Coloquio, para definirlo en términos financieros, es muy "bullish". El CEO de una de las grandes consultoras locales repasaba las últimas ampliaciones de capital que hicieron empresas argentinas (Macro, Supervielle, Galicia, Despegar) y las que están listadas, y remarcaba que tienen un punto en común: hasta 2016 los fondos buscaban refinanciar deuda cara y sustituirla por endeudamiento de menor costo. "Ahora, lo que buscan es financiar proyectos de inversión reales. Además de energías renovables, vemos interés en sectores como retail y servicios financieros. Tenemos llamados de potenciales inversores todos los días. Lo que ven hoy es horizonte. Otro empresario destacaba que el factor clave que genera un triunfo electoral del oficialismo en octubre, es que logra que el largo plazo no sea visto como una entelequia, sino como una posibilidad real. Y eso, para proyectar nuevos negocios, es central.Con su estilo directo y provocador, Jorge Lanata le puso frescura a IDEA. Durante una charla que brindó por más de media hora, y en la que recibió aplausos del empresariado, sorprendió al tildar a muchos de "cobardes" por "no haber enfrentado al kirchnerismo". Más allá de las críticas hacia el sector, fue uno de los oradores más aplaudidos"Ojalá que el boom de los créditos hipotecarios ayude a darle impulso a la compra de bienes durables, porque nuestro sector viene rezagado", señalaba un empresario de una empresa líder que tiene inversiones en marcha en la Argentina para fabricar electromésticos de línea blanca de alta tecnología. "En el país el 80% de las heladeras tienen congelador, eso marca que en realidad estamos disputando un mercado chico, porque la gente que está recuperando capacidad de ahorro todavía no tiene aire para pensar en cambiar un electrodoméstico".Empresarios de la industria de la alimentación vivieron en vivo y en directo la transformación de la gobernadora María Eugenia Vidal de la persona de gestos estudiados y tono compresivo que busca transmitir a la política de carácter firme que, dicen, no deja que nadie entre en su terruño. "Estábamos conversando y, de repente, se puso seria y fue tajante: yo les voy a dar lo que ustedes piden, pero ustedes no me compliquen la vida y generen trabajo".Más de un empresario que tenía expectativas por escuchar a un grupo de jóvenes dirigentes convocados para dar testimonio bajo el título de los "millennials de la política", quedó algo desencantado por comprobar que en algunos el cassette de la política es muy difícil de desactivar. "Me pareció que había poca vocación por interactuar, cada uno dijo lo que pensaba y se encargó de marcar que era su opinión. Creo que la Argentina que viene nos requiere una actitud diferente, porque colaborar y cooperar van a ser necesidades imperiosas". Uno de ellos, integrante de la Juventud de la CTA, sacó a relucir al caso Santiago Maldonado, y un asistente, molesto, se levantó y retiró del salón. "No creo que haya sido desafortunada la intervención", dijo otro participante. "Tenemos que aprender a darle cauce a esos debates, no a ignorarlos", concluyó.De reconocida trayectoria como empresaria del sector artístico, Cris Morena fue una de las más aplaudidas ayer en IDEA. Vinculada con productos televisivos destinados a los jóvenes, les pidió a los empresarios que "tengan un gran respeto por su niño interior, que alguna vez tuvieron, y preguntarse si ese niño quisiera vivir este tipo de futuro". Durante su paso por el Coloquio, contó que le divirtió estar rodeada de empresarios, en "un mundo diferente al mío". Vivió un momento emotivo cuando recordó a su hija Romina Yan y recibió saludos especiales de jóvenes a los que inició en la actuación, como "Lali" Espósito.