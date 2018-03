Una broma de Carrió: simuló su casamiento

Elisa Carrió siempre se las ingenia para dar que hablar. La diputada publicó un mensaje por Twitter en el que anunció que había contraído matrimonio. Incluso compartió fotos con un ramo de flores y el presunto novio, al que apenas se le veía el rostro. Más tarde debió aclarar que se trataba de una broma a la salida de un casamiento. La fundadora del ARI ya estuvo casada en una ocasión y en la actualidad está divorciada.Sergio Massa viajó a China para interiorizarse sobre las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen para crear nuevas fuentes de trabajo. En Shangai, el líder del Frente Renovador mantuvo reuniones de trabajo con autoridades del Partido Comunista Chino (PCP), del gobierno local y del sector financiero. En Hangzhou –ciudad a la que también fue el presidente Macri– conoció a los directivos de la compañía tecnológica Alibabá, líder en ventas por internet. Massa viajó a China invitado por las autoridades de ese país, con las que cultiva una buena relación desde que implementó los cursos de chino en el partido de Tigre. Lo acompañaron su esposa, Malena Galmarini; el ex presidente del BCRA y asesor económico de su espacio, Martín Redrado; el diputado Ignacio Mendiguren, y el legislador del Bloque Justicialista Diego Bossio.Nunca es tarde: a los 69 años se volvió a casar Adolfo Rodriguez Saá. Antes lo había hecho a los 26. Durante una ceremonia celebrada en su casa de la ciudad de Potrero de los Funes, el senador puntano contrajo matrimonio con Gisela Vartalitis el sábado por la noche, acompañado por sus hijos, familiares y amigos. Como testigo ofició el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y su hermana María Elena. Por el lado de la novia fueron María Belén y Ernesto Vartalitis. La bendición de los anillos estuvo a cargo del padre Daniel Petrino, quien durante la celebración hizo una invocación al Cristo de la Quebrada , por la reconocida devoción del efímero ex Presidente hacia el santo venerado en la provincia puntana cada 3 de mayo.Después de semanas guardado, reapareció Daniel Scioli: en un evento con tonalidad electoral, el ex presidenciable reconoció el jueves a más de un millar de mujeres solidarias de San Miguel, tierra massista, en un encuentro que tuvo lugar en la Asociación Italiana de Socorros Mutuos de esa localidad, en el marco del mes de la Mujer. "Vine aquí a reconocer el trabajo fundamental que ustedes cumplen en la sociedad y a decirles aquí estoy, con las mismas ganas de siempre y aportar mi visión de alguien con mi experiencia, que ocupó las más altas responsabilidades institucionales y ahora está dispuesto a ayudar desde el llano", les prometió el ex gobernador bonaerense.El equipo de voluntarios de la Comisión de Cascos Blancos, que depende de la Cancillería argentina, trabajan desde ayer en Trujillo, la tercera ciudad más poblada del Perú, capital del Departamento La Libertad, y una de las zonas más afectadas por el desastre natural que afecta a ese país.Los voluntarios argentinos, expertos en tratamiento de agua y desastres, recorrieron los barrios y conversaron con los vecinos para conocer sus necesidades más urgentes y avanzar de este modo en el seguimiento del plan de acción diseñado junto a las autoridades locales, a la vez que transmitieron sus conocimientos y experiencias a la población para mitigar las consecuencias del desastre.