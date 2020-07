BONO IFE ANSES, AUH y AUE: cómo será el pago en agosto

La semana pasada ANSeS confirmó la fecha de inicio para el cobro de la tercera parte del bono de los $ 10.000, se trata del el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que es para las familias más necesitadas frente complicado panorama económico por la pandemia del coronavirus. El pago del tercer bono comenzará el próximo 10 de agosto y empezará por los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Al igual que en los primeros dos pagos, el bono extraordinario alcanzará a las 9 millones de personas que estaban inscriptas previamente.

Lo que resta definir aún es si el monto será nuevamente de $ 10.000 como los dos pagos anteriores.

El calendario para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo, es el siguiente:

DNI terminados en 0, el lunes 10

terminados en 1, el martes 11

en 2, el miércoles 12

en 3, el jueves 13

en 4, el viernes 14

en 5, el martes 18

en 6, el miércoles 19

en 7, el jueves 20

en 8, el viernes 21

en 9, el lunes 24.

Finalizadas las fechas del cronograma, el calendario dará paso a quienes hayan informado un número de CBU y podrán consultar fecha y lugar de cobro del IFE en la página oficial de Anses: www.anses.gob.

La titular del ANSeS, Fernanda Raverta, aseguró que el pago que comenzará el próximo 10 de agosto durará entre cuatro y cinco semanas para evitar aglomeraciones de beneficiarios en cajeros o bancos. Comenzará para los que también cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y más adelante seguirá con el resto.

Incluirá a todos los beneficiarios del IFE que ya cobraron en las dos tandas anteriores y está detinado a todo el país y no solo a sectores en fase 1 como se había estudiado en un principio.

Para el caso de quienes no dieron de alta el CBU en las fechas indicadas, el organismo se comunicará con los beneficiarios (alrededor de 90.000) que no llegaron a bancarizarse para informar en qué sucursal bancaria cobrarán y cuándo. Si no abrieron la cuenta como corresponde se les asignará la sucursal bancaria más cercana a su domicilio.