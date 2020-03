Axel Kicillof: "No hay una disputa de poder y sucesión con Máximo Kirchner"

El mismo día en que inauguró las sesiones ordinarias en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof estuvo en el debut de Luis Novaresio como conductor de “Animales Sueltos”, el programa de América que históricamente condujo Alejandro Fantino. Kicillof habló de su relación con el presidente Alberto Fernández, Máximo Kirchner y aseguró que “no le molesta” que le digan que es “cristinista puro”.

“Estamos tan de acuerdo en la gravedad de la situación provincial y nacional que creemos en la imposibilidad de que haya cortocircuitos", aseguró Kicillof. Y agregó: "Con mucha madurez logramos juntar un frente que se presentó como un frente electoral y ahora es una coalición de gobierno, y para ello hay que ir buscando consensos".

Al respecto, Kicillof dijo: “Hay una insistencia, en algunos casos diría un goce, de decir ‘se van a pelear’, ‘¿cuándo se van a pelear?’". "Vienen fallando", comentó. Luego intentó hacer un paralelismo con la dupla María Eugenia Vidal y Mauricio Macri en la época del plan V y sostuvo "no hubo tanto esa cosa de decir ‘se rompe'”.

Al ser consultado por cómo le cae que le digan que es sos cristinista puro, el gobernador de la Provincia contestó: “No me molesta, que digan lo que quieran decir. Yo tengo una relación pública excelente y admiración por Cristina Kirchner, que se ha visto convalidada muchísimo en la decisión política”.

También le tocó el turno a cómo es la relación con el presidente Alberto Fernández. “Excelente", contestó sin pausa. "Fue un hombre que se dio cuenta de que la clave estaba en la unidad", detalló.

Y en el mismo punteo, tuvo que contestar sobre si existe o no rivalidad con Máximo Kirchner, Kicillof dijo que "no". "Máximo es un hombre de consulta", indicó. Y agregó: "Hoy no hay una disputa de poder y sucesión".

Para echar por tierra con esa premisa, el mandatario bonaerense subrayó: "Mirá de dónde viene Máximo. Viene de Néstor Kirchner, Cristina. Está formado y está haciendo una carrera política colectiva. Maxi no es de esas personas que dicen “Yo quiero ser”. Esa ambición de querer ser es una ceguera. Lo suyo es colectivo".

Y sobre sus propias ambiciones, dijo: “No está en mi radar ser candidato a presidente. Ahora hay que transitar un camino de recuperación en la Argentina, una responsabilidad inmensa”.