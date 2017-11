Avruj: "El uso ideológico y electoralista hizo mucho daño al caso Maldonado"

"Avruj hacete cargo de Maldonado", se lee en los carteles que cuelgan en las rejas exteriores de la ex ESMA, sobre la avenida del Libertador. Allí es donde el secretario de Derechos Humanos tiene su oficina. La muerte del activista durante una protesta en Chubut, en medio de la represión de Gendarmería contra la comunidad mapuche, lo convirtió en uno de los funcionarios más cuestionados por la oposición y organismos de DDHH. Tras dos años de una relación tirante con estos organismos , Avruj lanzará un "Plan Nacional de Acción en DDHH" que busca "ampliar" la agenda, de modo tal, que el Gobierno gane influencia en el área.

¿Por qué propone una "agenda ampliada"?

En el gobierno anterior la agenda estuvo centrada básicamente en Memoria, Verdad y Justicia (M,V y J). El 90% de los temas estaban abocados exclusivamente a M, V y J, que son importantes mientras no estén mal utilizados. M, V y J es política de Estado y lo hemos incrementado: el haber querellado a Milani (César, ex jefe del Ejército) es una prueba concreta. Haber sostenido todas las querellas que tenemos y prácticamente con el mismo cuerpo de abogados heredado es importante pero hacía falta incorporar otros temas. Para nosotros era prioritario incorporar la política de los pueblos originarios, crear la dirección sobre políticas de diversidad sexual o trabajar con los refugiados sirios.

¿Por qué dice mal utilizado?

Cuando se ideologiza, cuando se cierra. Los DDHH son de la gente y para la gente. No son de un gobierno en especial. .

Hoy el juez presentará el informe final sobre la muerte de Maldonado. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en su muerte?

A ver, la responsabilidad del Estado... Primero, esto lo tiene que determinar el juez. Hoy lo que tenemos es: haber encontrado el cuerpo, una identificación de que era Santiago y una definición de que no tenía ningún golpe, ni rasguño, ni señas claras de haber sido golpeado o algo por el estilo. El juez va a dar el informe final que está firmado por los 55 peritos que estuvieron, incluso los de parte. Y después si hubo alguna responsabilidad del Estado, la investigación lo va a determinar.

La familia quiere que se investigue de cerca a la Gendarmería, porque Maldonado muere en el contexto de una represión ilegal. ¿Comparte que hubo un exceso de la Gendarmería?

No puedo decir que hubo un exceso y no puedo abrir juicios. Se que hubo un corte de ruta, que fue levantado tres veces, que hubo cruces de piedras (como viví yo en Esquel cuando fui), que la Gendarmería levanta el último corte y después ya es investigación del juez.

¿Cree que el Gobierno cometió un error al posicionarse de inmediato en defensa de la Gendarmería ni bien comenzaba la investigación por desaparición?

Lo que el Gobierno hizo fue poner sobre la mesa que estaban todas las hipótesis abiertas. Y creo que fue una fortaleza y permitió determinar que fue lo que pasó. En este momento estamos esperando que el juez determine. Yo se que para muchos lo más fácil era haber dicho: "separo la gendarmería". De hecho, se hizo. La Gendarmería no actuó en absoluto en la investigación, en ningún momento. Todo este ruido, lo que lleva a esta confusión, fue el indebido uso partidario, en vísperas de una elección, con falsos testigos, instalando ya definiciones de la justicia mucho antes de que la justicia se expidiera.

¿Instalando definiciones?

Cuando enseguida se instaló que era una desaparición forzada, que se lo había llevado la gendarmería.

¿Pero no hubo un terreno para pensar así porque el Gobierno tardó en dar información en los primeros días?

No. El Gobierno tomó noticia el día 3 de agosto de que había una persona desaparecida y yo le comunico al CELS de todo lo que se había hecho desde el Gobierno para la búsqueda de Santiago. El Gobierno no tardó en dar información. Yo creo que, incluso, el indebido uso partidario e ideológico de este tema, electoralista, hizo mucho daño al tema Maldonado, cuando lo importante era encontrarlo. Toda la instalación de falsos testimonios, la definición de que era una desaparición forzada, de que el Gobierno tenía ya su primer desaparecido...

¿El Gobierno piensa recibir a la familia de Maldonado?

No, no me consta. El Presidente ya se comunicó con la madre. Si te puedo decir que tanto el Ministerio de Seguridad como yo, hemos intentado muchísimas veces contactarnos con la familia Maldonado.