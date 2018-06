Avanzan con las protestas por salarios

Trabajadores afiliados a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) realizaron ayer entre las 8 y las 10 de la mañana una jornada explicativa al usuario sobre la situación paritaria del sector, mientras reclaman ser convocados a la mesa de diálogo dispuesta por la justicia para retomar la negociación salarial. El secretario general de los metrodelegados, Roberto Pianelli, señaló ayer que "desde el fallo judicial del 6 de junio pasado no fuimos convocados a la mesa de diálogo para retomar la paritaria con lo cual el Gobierno de la Ciudad no está cumpliendo con lo dispuesto por la Justicia. Nosotros cumplimos y no hicimos más medidas de fuerza", según consideró.

Se refería a un fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N´ 2 del 6 de junio, en el que el juez Roberto Gallardo le solicitó al gobierno porteño que "convoque a una mesa negociadora a sus funcionarios, a Sbase, a Metrovías, a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a la Agtsyp (metrodelegados), la cual deberá extenderse por un plazo de sesenta días", para "convenir las paritarias salariales correspondientes al año en curso a aplicar a los trabajadores del servicio de subterráneos y premetro de la Ciudad de Buenos Aires".

Al conocerse el falló, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo había cuestionado. "Hay un fallo de la Corte de hace 45 días que dice que el gremio de los metrodelegados no está habilitado para la paritaria. Es un disparate el fallo, lo vamos a apelar", sostuvo.